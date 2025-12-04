【2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー】「今年の一台」はスバル・フォレスターに決定！ 新ハイブリッドが決め手に

その年の日本を代表するクルマを決める「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」の最終選考会・表彰式が、12月4日に開催。ノミネートされていた10ベストカーの中から、『スバル・フォレスター』が栄冠に輝いた。初のストロングハイブリッドを搭載したこと、先進安全装備や使い勝手などが総合的に評価された。

【画像】今年の日本カー・オブ・ザ・イヤーと、部門賞受賞車

輸入車の中で最も優秀なクルマである「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」は、BEVミニバン『フォルクスワーゲン ID.BUZZ』が受賞した。

また、ノミネート全35車種が対象となる部門賞では、秀でた内外装デザインを持つクルマを表彰する「デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー」に、フォルクスワーゲン ID.BUZZが選出。インポート・カー・オブ・ザ・イヤーとのダブル受賞となった。

「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」と「デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したVW ID.BUZZ

革新的な環境・安全その他技術を備えたクルマを表彰する「テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー」には、独自のハイブリッド機構を搭載した『ポルシェ 911カレラ GTS』が選ばれた。

さらに「日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞」は、ポルシェブランドの体験施設「ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京」と、「一般社団法人 スーパー耐久未来機構」が受賞した。

「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」は、2024年11月1日から2025年10月31日までに発表または発売された乗用車が対象。今年度は、国内外の全35モデルがノミネートされた。自動車評論家、ジャーナリスト、有識者からなる60名の選考委員により選ばれた一次選考「10ベストカー」の中から投票により決定した。最終選考会の様子は公式Youtubeでライブ配信され、多くの自動車ファンが開票の様子を見守った。

「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」の選考結果、および部門賞の一覧は以下の通り。

「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したスバル フォレスター

●2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー：スバル・フォレスター

●インポート・カー・オブ・ザ・イヤー：フォルクスワーゲン ID.BUZZ

●デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー：フォルクスワーゲン ID.BUZZ

●テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー：ポルシェ 911カレラ GTS

●日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞：ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京、一般社団法人 スーパー耐久未来機構

