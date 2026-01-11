ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW『M5』新型、最終デザインをプレビュー！ 最大750馬力のV8ツインターボ搭載

BMW M5 改良新型の予想CG。クラシックグリル仕様
  • BMW M5 改良新型の予想CG。クラシックグリル仕様
  • BMW M5 改良新型の予想CG
  • BMW M5 改良新型の予想CG。クラシックグリル仕様
  • BMW M5 改良新型の予想CG。ノイエクラッセ仕様
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ
  • BMW M5 改良新型のプロトタイプ

BMWが現在開発中のハイパフォーマンスセダン、『M5』の最終デザインを独占入手した。提携するアーティスト、Nikita Chuicko氏から届いたCGは、先日カメラが捉えた最新プロトタイプと内部情報をもとに制作されており、かなり信憑性が高い。

【画像9枚】BMW『M5』次期型の予想デザインとプロトタイプ

5シリーズの最高峰モデルであるM5の歴史は、メーカーコード「E28」セダンをベースとした初代が発表された1984年に遡る。現行「G90」は、第8世代『5シリーズ』をベースとし、2024年夏に発表された。それからわずかな時間しか経っていないが、BMWでは改良新型のプロトタイプをかなり前からテストしてきている。

最初の予想CGは1年前に公開されており、今回は、その後のスパイショットや最新情報を反映して、ディテールがより正確になっている。

最も顕著な変更点はフロントエンドだ。斜めのデイタイムランニングライトを備えた、特徴的なヘッドライトを装備する。グリルは、ブランドの最新スタイル「ノイエクラッセ」を踏襲すると思われたが、標準型5シリーズも含む最近のプロトタイプには、クラシックな「キドニーグリル」を彷彿とさせる要素が追加されており、レンダリングにも考慮された。

BMW M5 改良新型の予想CG。ノイエクラッセ仕様BMW M5 改良新型の予想CG。ノイエクラッセ仕様

もっともこれは、プロトタイプを見た者を混乱させるためのカモフラージュという説もあり、アーティストはキドニーグリルを装備しないレンダリングも用意した。

リアエンドで最も目立つ、そしておそらく唯一の変更点は、LEDテールライトのデザインだ。一新されて、左右に向かって伸びる細い水平ラインが一本採用された。

BMW M5 改良新型の予想CGBMW M5 改良新型の予想CG

現行M5のプラットフォームは、先代から引き続きモジュラー式の「CLAR」プラットフォームを採用している。 4.4リットルV8ツインターボガソリンエンジン（最高出力585ps、最大トルク750Nm）と、197psの電気モーター（280Nm）を組み合わせたハイブリッドパワートレインを搭載。システム総出力は727ps、最大トルクは1000Nmだ。改良新型では、出力が最大750psに向上すると噂されており、これに8速オートマチックトランスミッションとM xDrive全輪駆動システムが組み合わされる。

M5改良型新型のワールドプレミア時期は、最速で2026年以内の可能性もあるが、2027年以降が有力視されている。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW 5シリーズ

新型車スクープ

BMW M

BMW

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES