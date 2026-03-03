「角目いいなぁ」「アメ車風が刺さる」オートサロンでも注目、ダムドのレトロな『ステップワゴン』カスタムがSNSで話題に

自動車カスタムパーツメーカーのダムドが2月28日、ホンダ『ステップワゴン』用新作ボディキット「DAMD STEP WGN RESONATOR（ダムド・ステップワゴン・レゾネーター）」の販売を開始。レトロアメリカンなスタイルがSNSで話題となっている。

【画像】ダムドの『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」

同製品は2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」で世界初公開され、東京国際カスタムカーコンテスト2026のドレスアップ・ミニバン/ワゴン部門で優秀賞を受賞したモデルだ。

ホンダのミニバンフラッグシップであるステップワゴンをベースに、ダムドデザインのメインテーマであるクラシックデザインを基軸としながら、広大な大地を駆けるアメリカンバンの存在感を日本らしい洗練されたミニバンへ落とし込んだボディキットとなっている。

ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」

ABS製パーツを主軸とした高いフィッティング性に加え、純正ヘッドランプからレトロな角目4灯に換装するステーやハーネスなどが完全パッケージ化されている。“ファミリー・レゾナンス・クルーザー”のキャッチフレーズが示す見た目のインパクトだけでなく、製品としての品質にもこだわったアイテムだとのこと。

すでにステップワゴンを所有しているユーザーへのパーツ販売はもちろん、ダムドパーツを新車に装着した状態で車ごとまるっと購入が可能な「ダムド カスタムコンプリートカー」も全国のダムド特約店・ディーラーで購入できる。

同社は「ファッションとして『自分らしさ』を表現するクルマの選択肢を増やし、カーライフを通して、お客様の人生や心が豊かになるような製品開発を展開してまいります」としている。

ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」

そんな「DAMD STEP WGN RESONATOR」にX（旧Twitter）では、「DAMDのデザインいつも好きなんだよなぁ この角目いいなぁ」「やべーアメ車風のステップワゴンが刺さる刺さる。いいなDAMDのステップ」「フルエアロ入れるなら絶対DAMD そんな金はないが」などのコメントが寄せられ注目を集めている。

この「DAMD STEP WGN RESONATOR」の発表をきっかけに最新のダムドのラインアップを知ったというユーザーも多く、「DAMDって、ローダウン、イカついエアロ、ワルそうな車ってイメージだったんだけどこういうカスタムキットも出してるんだって初めて知った」「DAMDいつの間にこんなレプリカみたいな車作れるようになったのか」といったコメントも。

こうしたコメントに対しファンからは、「DAMDはハスラーが最高にカッコかわいい！」「WR-VのDAMDカスタムもオススメです」など、他モデルについてオススメする様子も見られ、大いに賑わっているようだ。