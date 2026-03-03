ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「角目いいなぁ」「アメ車風が刺さる」オートサロンでも注目、ダムドのレトロな『ステップワゴン』カスタムがSNSで話題に

ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」
  • ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」
  • ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」
  • ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」
  • ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」
  • ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」
  • ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」
  • ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」
  • ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」

自動車カスタムパーツメーカーのダムドが2月28日、ホンダ『ステップワゴン』用新作ボディキット「DAMD STEP WGN RESONATOR（ダムド・ステップワゴン・レゾネーター）」の販売を開始。レトロアメリカンなスタイルがSNSで話題となっている。

【画像】ダムドの『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」

同製品は2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」で世界初公開され、東京国際カスタムカーコンテスト2026のドレスアップ・ミニバン/ワゴン部門で優秀賞を受賞したモデルだ。

ホンダのミニバンフラッグシップであるステップワゴンをベースに、ダムドデザインのメインテーマであるクラシックデザインを基軸としながら、広大な大地を駆けるアメリカンバンの存在感を日本らしい洗練されたミニバンへ落とし込んだボディキットとなっている。

ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」

ABS製パーツを主軸とした高いフィッティング性に加え、純正ヘッドランプからレトロな角目4灯に換装するステーやハーネスなどが完全パッケージ化されている。“ファミリー・レゾナンス・クルーザー”のキャッチフレーズが示す見た目のインパクトだけでなく、製品としての品質にもこだわったアイテムだとのこと。

すでにステップワゴンを所有しているユーザーへのパーツ販売はもちろん、ダムドパーツを新車に装着した状態で車ごとまるっと購入が可能な「ダムド カスタムコンプリートカー」も全国のダムド特約店・ディーラーで購入できる。

同社は「ファッションとして『自分らしさ』を表現するクルマの選択肢を増やし、カーライフを通して、お客様の人生や心が豊かになるような製品開発を展開してまいります」としている。

ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」ダムドのホンダ『ステップワゴン』専用ボディキット「DAMDステップワゴン・レゾネーター」

そんな「DAMD STEP WGN RESONATOR」にX（旧Twitter）では、「DAMDのデザインいつも好きなんだよなぁ この角目いいなぁ」「やべーアメ車風のステップワゴンが刺さる刺さる。いいなDAMDのステップ」「フルエアロ入れるなら絶対DAMD そんな金はないが」などのコメントが寄せられ注目を集めている。

この「DAMD STEP WGN RESONATOR」の発表をきっかけに最新のダムドのラインアップを知ったというユーザーも多く、「DAMDって、ローダウン、イカついエアロ、ワルそうな車ってイメージだったんだけどこういうカスタムキットも出してるんだって初めて知った」「DAMDいつの間にこんなレプリカみたいな車作れるようになったのか」といったコメントも。

こうしたコメントに対しファンからは、「DAMDはハスラーが最高にカッコかわいい！」「WR-VのDAMDカスタムもオススメです」など、他モデルについてオススメする様子も見られ、大いに賑わっているようだ。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ ステップワゴン

ホンダ（本田技研工業）

DAMD（ダムド）

東京オートサロン2026

東京オートサロン

ミニバン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES