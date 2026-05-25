これがベントレーの新型電動SUV『バーナート』だ！ コンパクトでも1000馬力超え

ベントレーは現在、新型フル電動SUV『バーナート』を開発中だが、その最終デザインが見えてきた。バーナートのワールドプレミアは、2026年内が有力とみられている。

【画像】ベントレー バーナート の予想CGとプロトタイプ

都市型SUVとなるバーナートは、実用性を重視したモデルで、走行性能を強く意識したデザインが特徴となる見込み。ラインアップでは『ベンテイガ』の下位に位置する小型モデルとなる。

「バーナート」の名称は、1925年に初めてベントレー車を購入し、その後ベントレーを買収したウルフ・バーナート氏に由来する。同氏は『4.5リッター』や『スピードシックス』でルマン24時間レースを3度制覇したことでも知られる。

予想される最終デザインでは、垂直基調のフロントセクションを採用。バンパー部分にはラジエーターグリル風のデザインも見られる。また、コンセプトカー『EXP 15』を思わせるドアハンドル形状も見て取れる。

ベントレー バーナート の予想CG

ベントレーのCEO、フランク＝シュテフェン・ヴァリザー氏は海外メディアに対し、「プラグインハイブリッドやガソリンエンジンを搭載するために車両を改造するつもりはない」と語っている。バーナートは、PPEプラットフォームを採用するので、内燃機関搭載は技術的にも難しいとの認識を示している。このプラットフォームは、新型ポルシェ『カイエン・エレクトリック』とも共有される。

予想されるスペックは、最高出力1156ps、最大トルク1500Nm。EVならではの高性能モデルとなる可能性がある。