ホーム モーターサイクル 新型車 記事

体感温度を約16度下げて熱中症対策、ペルチェ冷却×送風ファン搭載「氷脈ファン」発売

LINKS「氷脈ファン」
  • LINKS「氷脈ファン」
  • LINKS「氷脈ファン」
  • LINKS「氷脈ファン」
  • LINKS「氷脈ファン」
  • LINKS「氷脈ファン」
  • LINKS「氷脈ファン」
  • LINKS「氷脈ファン」
  • LINKS「氷脈ファン」

オートバイ用品ブランドなどを取り扱うLINKSから、熱中症対策デバイス「氷脈（ヒョウミャク）ファン」が新発売。カラーはブラックとホワイトの2色が用意されており、税込み価格はいずれも6900円。

【画像全16枚】

「氷脈ファン」にはペルチェ冷却と送風ファンを組み合わせたハイブリッド構造が採用されており、「触れて冷たい」と「風で涼しい」の2つの冷却効果が同時に得られる設計となっている。

最大の特徴は、約28mm×150mmの超ロング冷却プレートだ。首元を左右から包み込むように密着し、頸動脈が通るポイントを広範囲にわたって直接冷却する。首元には体温調節に関わる太い血管が通っており、医学的にもここを冷やすことで効率よく体温を下げやすいとされている。「氷脈ファン」はその仕組みに着目した製品だ。

LINKS「氷脈ファン」LINKS「氷脈ファン」

ペルチェ冷却・送風ファンともに3段階の調整機能が搭載されており、体感温度を約16度下げる効果があるとしている。

フレーム構造は日本人の首のカーブに沿うよう新設計されており、吸い付くような自然なフィット感が得られる。従来モデルと比べて約50gの軽量化も図られており、長時間装着時の快適性が高められている。

連続使用時間は弱冷弱風モードで約4時間、送風モードで約8時間。ハンズフリーで使用でき、ツーリングや通勤、アウトドア、屋外作業、花火鑑賞、スポーツ観戦など幅広いシーンでの使用を想定している。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

注目の記事【モーターサイクル】

ライディングウェア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews