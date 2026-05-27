体感温度を約16度下げて熱中症対策、ペルチェ冷却×送風ファン搭載「氷脈ファン」発売

オートバイ用品ブランドなどを取り扱うLINKSから、熱中症対策デバイス「氷脈（ヒョウミャク）ファン」が新発売。カラーはブラックとホワイトの2色が用意されており、税込み価格はいずれも6900円。

【画像全16枚】

「氷脈ファン」にはペルチェ冷却と送風ファンを組み合わせたハイブリッド構造が採用されており、「触れて冷たい」と「風で涼しい」の2つの冷却効果が同時に得られる設計となっている。

最大の特徴は、約28mm×150mmの超ロング冷却プレートだ。首元を左右から包み込むように密着し、頸動脈が通るポイントを広範囲にわたって直接冷却する。首元には体温調節に関わる太い血管が通っており、医学的にもここを冷やすことで効率よく体温を下げやすいとされている。「氷脈ファン」はその仕組みに着目した製品だ。

LINKS「氷脈ファン」

ペルチェ冷却・送風ファンともに3段階の調整機能が搭載されており、体感温度を約16度下げる効果があるとしている。

フレーム構造は日本人の首のカーブに沿うよう新設計されており、吸い付くような自然なフィット感が得られる。従来モデルと比べて約50gの軽量化も図られており、長時間装着時の快適性が高められている。

連続使用時間は弱冷弱風モードで約4時間、送風モードで約8時間。ハンズフリーで使用でき、ツーリングや通勤、アウトドア、屋外作業、花火鑑賞、スポーツ観戦など幅広いシーンでの使用を想定している。