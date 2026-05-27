これがレクサス『UX』次期型の顔だ！ ハイブリッド継続で2026年内に登場か

レクサスのコンパクト・クロスオーバーSUV『UX』次期型の最新情報を入手、それをもとに次期型デザインを予想した。現在、デビューから約8年が経過しており、次期型への関心が高まっている。

【画像】レクサス『UX』の予想CGと現行モデル

現行型となる初代UXは2018年に登場。トヨタ『C-HR』をベースに、レクサス最小SUVとして発売された。2020年にはブランド初のEV、「UX300e」を導入。2022年には大幅改良を実施し、2023年12月には2.0リットル直列4気筒エンジン＋モーターを組み合わせたハイブリッド車「UX300h」を設定した。

◆BEV専用モデルになるはずだったが

これまで次期UXはBEV専用モデルになるとの情報もあったが、EV市場の成長鈍化を背景に、次期型でもハイブリッドモデルが継続設定される可能性が高いようだ。また、従来設定されていたガソリン車「UX200」が廃止されて、電動モデル中心のラインアップとなる可能性がある。

次期型のハイブリッドモデルは、新開発の1.5リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンとモーターとを組み合わせたシステムを採用するとみられる。

新開発の1.5リットルエンジンは、従来の2.5リットル直列4気筒エンジン比で体積を20％、全高を15％低減するとされる。これにより、空力性能や燃費性能の向上が期待できる。

◆BEV上位グレードは300ps超4WD

BEVモデルでは、エントリーグレードにシングルモーターのFF仕様を設定し、最高出力は250ps級になると予想される。上位グレードにはデュアルモーター式4WDを設定し、300ps超の出力を発揮するだろう。

四輪駆動システムには、レクサスの先進駆動力制御技術「DIRECT4」を採用し、シームレスな駆動力制御を実現するとみられる。

レクサス UX 次期型の予想CG

◆フロントマスクが特徴的

予想される次期型のデザインは、スリムなフロントグリルと大型メッシュグリルを組み合わせたフロントマスクが特徴だ。ヘッドライトは縦型ディフューザーと一体化され、上段にL字型LEDデイタイムランニングライトとポジションランプ、下段に3連プロジェクターを内蔵する。

サイドビューでは、上方へ跳ね上がるウィング形状のキャラクターラインを採用。下部には立体感を強調した張り出しラインを配置する。

ボディサイズは、全長4500mm、全高1600mm、ホイールベース2680mmになると予想される。現行型比では全長が5mm、全高が60mm、ホイールベースが40mm拡大され、室内空間の向上が期待できる。

◆音声認識機能も搭載

インテリアには、フルデジタル・インストルメントクラスターと一体感を持たせた12.3インチ・インフォテインメント・ディスプレイを採用する見込み。Apple CarPlayやAndroid Autoに対応するほか、AI技術を活用した高度な音声認識機能も搭載される可能性がある。

UX次期型のワールドプレミアは、早ければ2026年内か。価格については、原材料価格の上昇や新プラットフォームの採用などにより、同等グレードで50万円以上の値上げとなるかもしれない。