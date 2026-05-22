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レクサス『ES』新型、高精細ADBヘッドランプ国内初採用…小糸製作所が開発

・小糸製作所が高精細ADB搭載ヘッドランプを国内で初めて量産化し、新型レクサスESに採用された

・1万6000分割のマイクロLEDによりハイビームをピクセル単位で制御し、対向車・歩行者へのまぶしさを抑えつつ広い視認範囲を確保する

・拡張機能として起動時のアニメーション表示も可能で、安全性向上に加え新たなユーザー体験を提供する

国内初の高精細ADBを搭載したLEXUSの新型「ES」
  • 国内初の高精細ADBを搭載したLEXUSの新型「ES」
  • 国内初の高精細ADBを搭載したLEXUSの新型「ES」
  • 高精細ADB搭載車ドライバー視点イメージ
  • 高精細ADBの活用で実現可能となる機能

小糸製作所は、「高精細ADB（Adaptive Driving Beam）」を開発し、国内で初めて量産を開始したと発表した。

【画像全4枚】

この高精細ADBがレクサスの新型『ES』に採用されたことも合わせて発表された。

ADBは、車載カメラやセンサで前方の車両などを検知し、ハイビームの照射範囲を自動制御する先進安全技術だ。従来のハイ／ロービーム切り替えとは異なり、対向車や先行車の部分だけ光を当てないよう自動で調整しながら、それ以外の道路を明るく照らすことができる。これにより、周囲にまぶしさを与えずにドライバーへ広い視界を提供し、夜間走行時の安全性向上に貢献する。

今回量産を開始した高精細ADBは、1万6000分割のマイクロLEDの点消灯によって、対向車や先行車のサイズに合わせて遮光範囲を縮小し、歩行者に対しては減光するなど、ハイビームの照射をピクセル単位で緻密に制御する。これにより、まぶしさへの配慮を高めつつ、より広くドライバーの視認範囲を拡大し、最適な夜間視界の確保をサポートする。

さらに拡張機能として、より精細な描画による起動時のアニメーション表示も可能で、走行時の安全性向上に加え、さまざまなシーンで光による新たなユーザー体験を提供する。

なお、トヨタ自動車ではADBを「AHS（Adaptive High-beam System）」と呼称している。

小糸製作所は今後も「KOITO VISION～人と地球の未来を照らす～」のもと、安全・安心に貢献する製品の市場投入を目指し、最先端技術の追求を続けるとしている。

《森脇稔》

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