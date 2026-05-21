スバル『WRX STI』新型は6気筒ボクサーのハッチバックに!?「タイプR」とガチンコ対決へ

ラリー由来の高性能AWDスポーツカー、スバル『WRX STI』新型をめぐる動きが活発化している。現行はセダンボディだが、新型はハッチバックボディになりそうだ。高性能ホットハッチ市場において、ホンダ『シビックタイプR』と並ぶ注目モデルとなりそうだ。

【画像】スバル WRX STI 新型の予想CG

スバルは、ジャパンモビリティショー2025で、『Performance-E STIコンセプト』と、内燃機関エンジン搭載の『Performance-B STIコンセプト』を初公開した。

その後、スバル・モータースポーツUSAが、「WRX ARA25」ラリーカーの公道仕様CGを公式フェイスブックで公開。さらに2026年3月12日には、新車両『SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II』で、スーパー耐久シリーズ2026シーズン第1戦から参戦すると発表した。

加えて、新型WRX STIとみられる特許画像がオンライン上で流出したことから、WRX STIがハッチバックになる可能性が高まっている。STI＝スバルテクニカインターナショナルはスバルのモータースポーツ部門子会社だ。

WRXのベースとなった『インプレッサ』は1992年に初登場、高性能モデル「インプレッサWRX」が設定され、世界ラリー選手権（WRC）でも活躍した。3代目インプレッサの中期から、「WRX」は独立したモデル名になっている。いっぽう6代目となる現行インプレッサは2023年に発売され、この世代から4ドアセダンが廃止されてハッチバックのみになっている。現行のWRX STIは4ドアセダンだ。

スバル WRX STI 新型の予想CG

提携先の「Nikita Chuicko／KOLESA RU」が制作したWRXハッチバックの予想CGは、標準インプレッサ・ハッチバックとは大きく異なるデザインだ。

フロントとリアには大型フェンダーフレアを装備し、リアウインドウ上部には大型スポイラーを配置した。フロントマスクには、ヘッドライトと一体化したグリルを採用。新デザインのバンパーや大型コーナーインテーク、エアインテークスリット付きボンネットも装備される。ブラック仕上げのミラーやルーフ、ワイドサイドスカートも特徴だ。リアには、中央配置のデュアルエキゾーストパイプを備えた専用バンパーが装着されている。

パワートレインについて、現行インプレッサ・ハッチバックは、最高出力154ps、最大トルク197Nmを発生する2.0リットル水平対向4気筒エンジンを搭載している。新型WRX STIには、最高出力359ps級の2.4リットル水平対向ターボエンジン搭載が予想される。

新型インプレッサ WRX STIのワールドプレミアは、今後数か月以内とみられる。