スバル『BRZ』に2027年モデル、最新アイサイト搭載…今秋米国発売へ

SUBARU（スバル）は、後輪駆動のスポーツカー『BRZ』の2027年モデルを米国で発表した。

【画像】スバル『BRZ』の2027年モデル

同モデルは2026年秋に販売店へ到着する予定で、ベース価格は3万6140ドルとなる。ラインナップは「リミテッド」と「tS」の2グレード構成だ。

■パワートレイン

自然吸気2.4リットルのスバルボクサーエンジンを搭載し、最高出力228hpを後輪に伝える。全グレードに6速マニュアルトランスミッションを標準装備し、トルセンLSDと組み合わせることで、ドライバーの操る楽しさを最大限に引き出す。リミテッドグレードにはオプションとして、ステアリングホイール装着パドルシフター付きの6速電子制御ダイレクトコントロールオートマチックトランスミッションも用意される。

■走行性能

2027年型BRZは、過去モデルで導入されたパフォーマンスアップデートを継続採用する。スロットルレスポンスを鋭くする専用「スポーツ」モードや、安定性と操縦性を高めるために再調整された電動パワーステアリングを引き続き搭載する。

■安全装備

スバル『BRZ』の2027年モデル

全2027年型スバルBRZに、アイサイト・ドライバーアシスト・テクノロジーの最新世代を標準装備した。マニュアルトランスミッション搭載車にも対応しており、新たに広角モノカメラを採用して視野を拡大している。

アダプティブクルーズコントロール、プリコリジョンブレーキング、車線逸脱・ふらつき警告、先行車発進アラート、ブラインドスポット検知（リアクロストラフィックアラート付き）を装備する。オートマチック車にはリアオートマチックブレーキングも標準装備される。

■BRZリミテッド

6速クロスレシオマニュアルまたは6速電子制御オートマチックを選択でき、価格は3万6140ドルから。18インチマットグレーアルミホイールにミシュラン・パイロット・スポーツ4サマータイヤを装着し、キーレスアクセス、プッシュボタンスタート、デュアルゾーン自動エアコン、LEDステアリング連動ヘッドライト・テールライトなどを標準装備する。

内装はウルトラスエードにレッドレザーアクセントを組み合わせ、スバル製8.0インチマルチメディアプラスシステム（Apple CarPlay、Android Auto対応）を搭載する。オートマチック仕様は3万6990ドルとなる。

■BRZ tS

3万8770ドルから設定されるtSグレードは、STIチューンのダンパーを継続採用し、軽量設計・低重心・シャープなハンドリングを実現する。ブレンボ製ブレーキシステムはゴールド塗装の4ピストンフロントキャリパーと2ピストンリアキャリパーを採用し、大径ローターとパッドにより安定したペダルフィールを提供する。2027年モデルではリアパーキングセンサーが新たに追加された。

エクステリアにはLEDヘッドライトへのレッドBRZバッジ、グリルとトランクリッドへのtSバッジ、クリスタルブラックシリカのミラーキャップなどを採用。インテリアはブルーコントラストステッチとブルーレザーシートアクセントを持つブラックのウルトラスエードとレザートリムで仕立てられ、STIブランドのスタートボタンやチェリーレッドアクセント付きデジタルメータークラスターを装備する。起動時にはSTI専用ウェルカムスクリーンが表示される。