ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スバル『BRZ』に2027年モデル、最新アイサイト搭載…今秋米国発売へ

・2027年型スバルBRZの米国価格はリミテッドが3万6140ドルから、tSが3万8770ドルから。

・全グレードにアイサイトの最新世代を標準装備し、マニュアル車にも対応。

・tSグレードはSTIチューンのダンパーやブレンボ製ブレーキを継続採用し、新たにリアパーキングセンサーを追加。

スバル『BRZ』の2027年モデル（米国仕様）
  • スバル『BRZ』の2027年モデル（米国仕様）
  • スバル『BRZ』の2027年モデル（米国仕様）

SUBARU（スバル）は、後輪駆動のスポーツカー『BRZ』の2027年モデルを米国で発表した。

【画像】スバル『BRZ』の2027年モデル

同モデルは2026年秋に販売店へ到着する予定で、ベース価格は3万6140ドルとなる。ラインナップは「リミテッド」と「tS」の2グレード構成だ。

■パワートレイン

自然吸気2.4リットルのスバルボクサーエンジンを搭載し、最高出力228hpを後輪に伝える。全グレードに6速マニュアルトランスミッションを標準装備し、トルセンLSDと組み合わせることで、ドライバーの操る楽しさを最大限に引き出す。リミテッドグレードにはオプションとして、ステアリングホイール装着パドルシフター付きの6速電子制御ダイレクトコントロールオートマチックトランスミッションも用意される。

■走行性能

2027年型BRZは、過去モデルで導入されたパフォーマンスアップデートを継続採用する。スロットルレスポンスを鋭くする専用「スポーツ」モードや、安定性と操縦性を高めるために再調整された電動パワーステアリングを引き続き搭載する。

■安全装備

スバル『BRZ』の2027年モデルスバル『BRZ』の2027年モデル

全2027年型スバルBRZに、アイサイト・ドライバーアシスト・テクノロジーの最新世代を標準装備した。マニュアルトランスミッション搭載車にも対応しており、新たに広角モノカメラを採用して視野を拡大している。

アダプティブクルーズコントロール、プリコリジョンブレーキング、車線逸脱・ふらつき警告、先行車発進アラート、ブラインドスポット検知（リアクロストラフィックアラート付き）を装備する。オートマチック車にはリアオートマチックブレーキングも標準装備される。

■BRZリミテッド

6速クロスレシオマニュアルまたは6速電子制御オートマチックを選択でき、価格は3万6140ドルから。18インチマットグレーアルミホイールにミシュラン・パイロット・スポーツ4サマータイヤを装着し、キーレスアクセス、プッシュボタンスタート、デュアルゾーン自動エアコン、LEDステアリング連動ヘッドライト・テールライトなどを標準装備する。

内装はウルトラスエードにレッドレザーアクセントを組み合わせ、スバル製8.0インチマルチメディアプラスシステム（Apple CarPlay、Android Auto対応）を搭載する。オートマチック仕様は3万6990ドルとなる。

■BRZ tS

3万8770ドルから設定されるtSグレードは、STIチューンのダンパーを継続採用し、軽量設計・低重心・シャープなハンドリングを実現する。ブレンボ製ブレーキシステムはゴールド塗装の4ピストンフロントキャリパーと2ピストンリアキャリパーを採用し、大径ローターとパッドにより安定したペダルフィールを提供する。2027年モデルではリアパーキングセンサーが新たに追加された。

エクステリアにはLEDヘッドライトへのレッドBRZバッジ、グリルとトランクリッドへのtSバッジ、クリスタルブラックシリカのミラーキャップなどを採用。インテリアはブルーコントラストステッチとブルーレザーシートアクセントを持つブラックのウルトラスエードとレザートリムで仕立てられ、STIブランドのスタートボタンやチェリーレッドアクセント付きデジタルメータークラスターを装備する。起動時にはSTI専用ウェルカムスクリーンが表示される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル BRZ

スバル（ブランド、自動車）

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews