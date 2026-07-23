アストンマーティン『ヴァンキッシュ』25周年、世界50台限定「ヴァンキッシュ25」発表…835馬力V12ツインターボ搭載

アストンマーティンは7月22日、初代『ヴァンキッシュ』のデビューから25周年を記念した限定モデル「ヴァンキッシュ25」を英国ゲイドンで発表した。

【画像】アストンマーティン・ヴァンキッシュ25

アストンマーティン・ヴァンキッシュ25

同モデルはアストンマーティンのビスポーク部門「Q by アストンマーティン」が手がけたもので、世界限定50台（クーペ25台、ヴォランテ25台）が生産される。シートは2+0または2+2から選択できる。

2001年に初公開された初代ヴァンキッシュのディテールや発売時の仕様からインスピレーションを得つつ、現代的な手仕事の技を加えた仕上がりとなっている。3世代にわたるヴァンキッシュの歴史に新たな解釈を提示するモデルだ。

■外観の特徴

アストンマーティン・ヴァンキッシュ25

外観には限定ボディカラー「Q スカイ シルバー」を採用。サイドシルとシールドベーンにはQコミッションの金属箔ディテールが施され、ビスポークのアストンマーティンロゴ、Qコミッションのエキゾーストフィニッシャーも装備する。

さらにステンレススチール製のサイドストレーキ、「ヴァンキッシュ25」の限定バッジ、21インチ鍛造合金ホイールへの「V」のハイライトも加えられている。

■インテリアの特徴

アストンマーティン・ヴァンキッシュ25

インテリアには「ヴァンキッシュ25」ロゴが刺繍されたシートバック、レーザーエッチングされたアストンマーティンのトリムインレイ、鮮やかな赤のスタート/ストップボタン、ビスポークのロータリーダイヤル、ブラックのアルカンターラ製ヘッドライニングなどを採用する。インテリアトリムはオニキスブラック、オックスフォードタン、ファントムグレーの3色から選べる。

■ベースモデルの性能

アストンマーティン・ヴァンキッシュ25

ベースとなる現行ヴァンキッシュは、2024年の発売時にアストンマーティン113年の歴史で最も強力なフラッグシップとなったモデルだ。5.2リッターV12ツインターボエンジンは最高出力835PS、最大トルク1000Nmを発揮し、最高速度345km/h、0-100km加速3.3秒を誇る。カーボンファイバー製ボディワークと専用シャシーを組み合わせている。

Q部門の責任者ヴィットリオ・ガッバ氏は「初代ヴァンキッシュの初公開から25年、ブランドのヘリテージとしての貢献を称えるのは当然のことだ」とコメントした。

ヴァンキッシュ25は、米国カリフォルニア州で開催されるモントレー・カー・ウィーク（8月10日～16日）で世界初公開される予定だ。デリバリー開始は2026年第4四半期を予定している。