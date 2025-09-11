アストンマーティンのオープンカー「Volante」、60周年を祝う限定車を2車種発表…最高速325km/h超

アストンマーティンのビスポーク部門Q by Aston Martinは9月10日、同社のオープントップモデルを象徴する「ヴォランテ（Volante）」の名称が60周年を迎えることを記念した特別仕様車を発表した。

【画像全10枚】

『DB12 Volante』と『Vanquish Volante』の2モデルで展開され、各モデル60台限定となる。

Vanquish Volanteは5.2リッターV12ツインターボエンジンを搭載し、最高出力835PS、最大トルク1000Nmを発揮する。最高速度214mph（約344km/h)、0-60mph加速3.4秒を実現し、アストンマーティン史上最速かつ最強の量産コンバーチブルとなっている。

DB12 Volanteは4.0リッターV8ツインターボエンジンを搭載する2+2シートモデルで、最高出力680PS、最大トルク800Nmを発生する。最高速度202mph（約325km/h)、0-60mph加速3.6秒の性能を持つ。

Volanteの名称は1965年に初めて採用され、Short Chassis Volanteとして知られるモデルに使用された。1年間で37台のみが製造され、アストンマーティンの中でも最もレアなモデルの一つとなっている。

60周年エディションは、Qペントランドグリーンのボディにウェストミンスターグリーンのフードを組み合わせた専用カラーを採用。アノダイズドブロンズのアクセントが全体を引き締める。

アイコニックなヴェーンドグリルもアノダイズドブロンズで仕上げられ、21インチの特別仕様Qホイールはサテンブロンズとダイヤモンド施削仕上げを採用している。

サイドストレークは押出成形アルミ合金を精密切削加工してアノダイズド処理を施し、空力性能とデザイン性を両立させている。

車内は3色の特別配色で、センテナリーサドルタンとアイボリー、ウーブンレザーが完璧なバランスを実現。ダークウォルナットオープンポアのベニア、ブロンズのアクセント、専用の60th Anniversaryの刺繍が施されている。

各モデルとも限定60台のVolante 60周年エディションは、2025年第4四半期以降に納車開始予定となっている。