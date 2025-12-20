分割式で取り付け簡単、MAXWINの金属製スノーチェーン「K-TIR08」発売

カー用品ブランドMAXWINから、金属製スノーチェーン「K-TIR08」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。6本タイプと8本タイプで販売され、それぞれ実売価格は税込み5500円・7000円前後。

【画像】MAXWINの金属製スノーチェーン「K-TIR08」

「K-TIR08」は、タイヤやホイールを傷つけにくい専用樹脂パッド付きの金属チェーンだ。分割式を採用しており、ジャッキアップ不要で1本ずつ装着できる。雪道でのスタック時の緊急脱出用としても使用可能だ。

チェーン本体は高強度マンガン合金製で、耐久性に優れ、高圧力や低温環境でも性能を発揮する。金属チェーンの下に専用設計の樹脂パッドがあるため、従来の金属チェーンよりタイヤと密着でき、空回りを防止して安定走行に貢献する。力を入れずに固定でき、タイヤやホイールを傷つけにくい構造だ。

対応タイヤサイズは15インチから21インチまでで、新チェーン規制にも対応しており、軽自動車から普通乗用車まで幅広い車種に使用できる。スタッドレスタイヤや布製タイヤチェーンとの併用も可能で、軟弱な路面でスタックした際の脱出の可能性が大いに高まる。

製品サイズは1本あたり約幅4.5cm×長さ8.7cm×厚さ5cm、重量は約310g。専用の収納バッグが付属し、コンパクトに収納できるため、トランクに常備しておけば、急な降雪時にも素早く対応できる。