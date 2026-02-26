VW『ゴルフGTIロードスター』、「GTI」50周年で実車化…510馬力のVR6ツインターボ搭載

フォルクスワーゲンは『ゴルフGTI』の誕生50周年を記念して、2014年に発表した『GTI ロードスター ビジョン グランツーリスモ』を実車化した『ゴルフGTIロードスター』を公開した。ボディカラーは赤から黒に変更されている。

フォルクスワーゲンが「グランツーリスモ」のために製作した「GTI ロードスター ビジョン グランツーリスモ」は、フォルクスワーゲンが培ってきた「GTI」のDNAを受け継ぐスーパーカーだ。

そのデザインはGTIの栄光の歴史から成り立っている。あちこちに散りばめられた歴代GTIのデザイン要素は、このクルマのパフォーマンスの象徴。加えて個々のパーツが発する未来的なテイストも、このロードスターのドライビングの高揚感を視覚的に表している。低くカットされたウィンドスクリーンなどがその代表例だ。

心臓部に収まるのは3Lツインターボ のVR6 TSIエンジン。最高出力は510PS、最大トルクは665Nm(67.8kgm)。7速のデュアルクラッチトランスミッションは、専用にプログラミングされている。

ボディ前後には、空力的に最適化されたスポイラーが装着される。リアフェイスに統合されたディフューザーはダウンフォースを生み、4つのタイヤの接地荷重を引き上げる。装着タイヤは20インチでフロントが235/35、リアが275/30。「GTI ロードスター ビジョン グランツーリスモ」はこの前後輪にパワーを伝える4WDだ。前後ブレーキにはベンチレーテッド・セラミックディスク。直径はリアが356mm、フロントは380mmだ。