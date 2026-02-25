ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホットハッチの常識を覆す？ VW初の電動GTI『ポロ』のパワーとパフォーマンスに期待

スクープ班は、フォルクスワーゲン（VW）が開発中の、VW初の電動GTIとなる『ポロGTI』量産型プロトタイプをキャッチした。2023年にコンセプトカーで予告されていた「ID.ポロGTI」のことだ。ショールームに置かれた際の車名に「ID」が付くかどうかは流動的だが……。

【スクープ画像】「ID.ポロGTI」のプロトタイプ

フィンランド北部で捉えたプロトタイプは、ほぼノーカモフラージュで、一見するとかなり地味な印象だが、パフォーマンス仕様のGTI として、通常モデルから区別できる特徴がいくつかある。

注目すべき変更点のひとつは、ハニカムメッシュパターンの大きなエアインテークを備えたフロントバンパーだ。後方を見れば、よりスポーティなサイドスカートと、大型化されたと思われるホイールが目に入る。ホイールはツートンカラーで、赤いキャリパーを備えたブレーキシステムが足回りを支えている。

標準型からのアップグレードはリアセクションにも続き、拡大されたスポイラーと、巨大なディフューザーを備えたバンパーが装着されている。バンパーは、オフロードに特化したクロスオーバーのようだ。

VW ID.ポロ GTI プロトタイプVW ID.ポロ GTI プロトタイプ

インテリアは標準モデルからほぼ継承される見込みで、10.25インチのデジタルインストルメントクラスターと、13インチのインフォテインメントシステムが採用されるだろう。さらに、スポーツステアリングホイールと、赤いアクセントを配置した内装を採用し、後部座席を倒すと最大1243リットルのラゲッジスペースを収容できる広々とした荷室も期待できる。

パワートレインは、最高出力226馬力を発揮するフロントモーターと、52kWhのニッケルマンガンコバルトバッテリーパックを搭載する。以前VWは、このバッテリーによる航続を450kmと発表していたが、パフォーマンス仕様GTI の航続はそれより短くなる可能性がある。具体的な数値は不明だが、130kWのDC急速充電機能を搭載することも発表している。

《APOLLO NEWS SERVICE》

