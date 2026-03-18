VWのミニバン『トランスポーター』、「コマースプロS」を英国で追加…専用エアロ装備

フォルクスワーゲン商用車は、『トランスポーター』のラインアップに「コマースプロS」を英国で追加した。

VW『トランスポーター』の「コマースプロS」

パネルバンとコンビの両タイプで展開され、価格は4万3050ポンド(付加価値税別)から、または月額509ポンドのパーソナルコントラクトプランで提供される。

VW『トランスポーター』の「コマースプロS」

コマースプロSは、プロフェッショナルな存在感と視覚的な差別化を求める顧客向けに、よりシャープでデザイン性の高い外観を採用している。専用装備として、グロスブラック仕上げの17インチアルミホイール、ボディ同色フロントスプリッター、延長リアスポイラー、グロスブラックのグリルディテールなどを装備する。

現在受注を開始しており、最初の納車は2026年4月を予定している。

VW『トランスポーター』の「コマースプロS」

トランスポーター コマースプロSは、ショートホイールベースまたはロングホイールベースを選択でき、機材を積載するのに十分なスペースを提供する。パワートレインはディーゼルと電気の選択肢があり、今後eハイブリッドも追加される予定で、顧客のニーズに合わせた柔軟な選択が可能だ。

価格は、トランスポーター パネルバン コマースプロSが5万3086ポンド(付加価値税および登録諸費用込み)から、トランスポーター コンビ コマースプロSが5万4742ポンド(付加価値税および登録諸費用込み)からとなっている。コンビは標準で5座席を備え、6座席のオプションも用意される。

フォルクスワーゲン商用車は、トランスポーターのラインアップに魅力的な金融プランを用意している。パネルバン コマースプロS ショートホイールベース 170PS 2.0 TDI 8速オートマチックは、パーソナルコントラクトプランで月額509ポンドから利用可能だ。

トランスポーター コンビ コマースプロS ショートホイールベース 170PS 2.0 TDI 8速オートマチックも月額509ポンドから提供され、両プランともフォルクスワーゲンファイナンシャルサービスから5000ポンドの頭金補助が含まれる。さらに、2026年3月31日までの注文には、フォルクスワーゲン トランスポーター セールスイベントの一環として1500ポンドの追加割引が適用される。