ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VWのミニバン『トランスポーター』、「コマースプロS」を英国で追加…専用エアロ装備

VW『トランスポーター』の「コマースプロS」
  • VW『トランスポーター』の「コマースプロS」
  • VW『トランスポーター』の「コマースプロS」
  • VW『トランスポーター』の「コマースプロS」
  • VW『トランスポーター』の「コマースプロS」
  • VW『トランスポーター』の「コマースプロS」
  • VW『トランスポーター』の「コマースプロS」
  • VW『トランスポーター』の「コマースプロS」

フォルクスワーゲン商用車は、『トランスポーター』のラインアップに「コマースプロS」を英国で追加した。

VW『トランスポーター』の「コマースプロS」

パネルバンとコンビの両タイプで展開され、価格は4万3050ポンド(付加価値税別)から、または月額509ポンドのパーソナルコントラクトプランで提供される。

VW『トランスポーター』の「コマースプロS」VW『トランスポーター』の「コマースプロS」

コマースプロSは、プロフェッショナルな存在感と視覚的な差別化を求める顧客向けに、よりシャープでデザイン性の高い外観を採用している。専用装備として、グロスブラック仕上げの17インチアルミホイール、ボディ同色フロントスプリッター、延長リアスポイラー、グロスブラックのグリルディテールなどを装備する。

現在受注を開始しており、最初の納車は2026年4月を予定している。

VW『トランスポーター』の「コマースプロS」VW『トランスポーター』の「コマースプロS」

トランスポーター コマースプロSは、ショートホイールベースまたはロングホイールベースを選択でき、機材を積載するのに十分なスペースを提供する。パワートレインはディーゼルと電気の選択肢があり、今後eハイブリッドも追加される予定で、顧客のニーズに合わせた柔軟な選択が可能だ。

価格は、トランスポーター パネルバン コマースプロSが5万3086ポンド(付加価値税および登録諸費用込み)から、トランスポーター コンビ コマースプロSが5万4742ポンド(付加価値税および登録諸費用込み)からとなっている。コンビは標準で5座席を備え、6座席のオプションも用意される。

フォルクスワーゲン商用車は、トランスポーターのラインアップに魅力的な金融プランを用意している。パネルバン コマースプロS ショートホイールベース 170PS 2.0 TDI 8速オートマチックは、パーソナルコントラクトプランで月額509ポンドから利用可能だ。

トランスポーター コンビ コマースプロS ショートホイールベース 170PS 2.0 TDI 8速オートマチックも月額509ポンドから提供され、両プランともフォルクスワーゲンファイナンシャルサービスから5000ポンドの頭金補助が含まれる。さらに、2026年3月31日までの注文には、フォルクスワーゲン トランスポーター セールスイベントの一環として1500ポンドの追加割引が適用される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

ミニバン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES