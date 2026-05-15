ホーム プレミアム ビジネス 記事

ホンダ「2026ビジネスアップデート」…次世代HV15車種投入、2029年度営業利益1兆4000億円

アキュラ・ハイブリッドSUVプロトタイプ（赤）とホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ
  • アキュラ・ハイブリッドSUVプロトタイプ（赤）とホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ
  • ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ
  • ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ
  • ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ
  • ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ
  • アキュラ・ハイブリッドSUVプロトタイプ
  • アキュラ・ハイブリッドSUVプロトタイプ
  • アキュラ・ハイブリッドSUVプロトタイプ

ホンダは5月14日、四輪事業の再構築と中長期戦略に関する「2026ビジネスアップデート」を発表した。取締役代表執行役社長の三部敏宏氏が説明し、今後3年間を「四輪事業再構築」の集中期間と位置づけ、2029年3月期に営業利益1兆4000億円以上への回復をめざす方針を示した。


●課題は「EV市場の減速」だけではない

ホンダは、北米で予定していたEV3モデルの投入中止を決定したいっぽう、EV戦略自体は継続する考えを強調した。

三部社長は「『ホンダはEVから撤退するのか』というと、決してそうではない」と説明。「四輪事業の課題の本質は、単なる『EV市場の減速』だけではない」と述べ、北米での関税負担や、中国・ASEAN市場での競争激化による収益悪化を課題として挙げた。

ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ

●2029年度までにHV15モデルを展開

四輪事業再構築では、「経営資源の戦略的再配分」、「ものづくり体質の徹底強化」、「外部リソースの戦略的活用」の3本柱を掲げる。

経営資源の再配分では、足元で需要の高いハイブリッド車（HV）に開発・生産リソースを集中する。2027年から次世代HVモデルを投入し、2029年度までにグローバルで15モデルを展開する計画だ。北米では2029年にDセグメント以上の大型HVモデルも投入する。

説明会では、2年以内に発売予定の「Honda Hybrid Sedan Prototype（ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ）」と「Acura Hybrid SUV Prototype（アキュラ・ハイブリッド・エスユーブイ・プロトタイプ）」を世界初公開した。

次世代HVシステムは、2023年モデル比で30％以上のコスト低減をめざすほか、次世代プラットフォームや新開発の電動AWDユニットとの組み合わせにより、10％以上の燃費向上を図る。次世代ADASも2028年投入に向け開発を進め、5年間で15モデル以上のHV車に搭載する。

アキュラ・ハイブリッドSUVプロトタイプ

《高木啓》

あわせて読みたい

特集

ホンダ（本田技研工業）

アキュラ（Acura）

ハイブリッドカー HV、HEV

軽自動車

インド

中国

ホンダ モーターサイクル

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ホンダ コンセプトカー

セダン

SUV・クロスオーバー

注目の記事

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES