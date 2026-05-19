日産『エルグランド』新型やBYD 『RACCO』展示、「LE VOLANT CARS MEET 2026横浜」開催へ…5月30‐31日

自動車メディア『ル・ボラン』のオープンイベント「LE VOLANT CARS MEET 2026 YOKOHAMA（ル・ボラン カーズミート2026横浜）」が、5月30日（土）と31日（日）の2日間、横浜みなとみらい地区で開催される。

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会場は横浜赤レンガ倉庫イベント広場と周辺エリアで、開催時間は10:00-17:00。横浜赤レンガ倉庫 イベント広場／赤レンガパークほか（神奈川県横浜市新港1丁目1番）で行う。

当日は国内外の自動車メーカーの最新モデルが多数集結する。国内正式発表直前の新型日産『エルグランド』やBYD 『RACCO』、発表間もないホンダ『Super-ONE』、新型マツダ『CX-5』などが予定されている。

メイン会場では、間近に見て触れられる展示に加え、体験試乗コーナーを用意する。インストラクターが同乗し、参加者が自らステアリングを握ってドライブフィールを体感できるという。

体験型デモンストレーションとして、スバル「アイサイト」体験、三菱の4WD車による急勾配の登坂体験、BBSのホイール比較試乗などを実施する。

メインステージでは、ル・ボランで活躍するモータージャーナリストによるトークセッションや、メーカー関係者を招いた新型車徹底解説、郡大二郎カメラマンによるクルマ撮影講座などを行う。キッズ向けにはスタンプラリーなども用意する。

展示車・試乗車のラインナップやプログラム詳細は、イベントの専用ウェブサイトで順次更新するとしている。

主催は株式会社芸文社。後援は横浜市、横浜市観光協会、FMヨコハマだ。