ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

【ノスタルジック2デイズ2026】昭和の名車が集結…購入も可能　パシフィコ横浜で2月21・22日

ノスタルジック2デイズ2025
  • ノスタルジック2デイズ2025
  • ノスタルジック2デイズ2025
  • ノスタルジック2デイズ2025
  • ノスタルジック2デイズ2025
  • Nostalgic 2days チラシ
  • パシフィコ横浜

日本最大級のクラシックカーイベント「Nostalgic 2days（ノスタルジック2デイズ）2026」が、2月21・22日の2日間、横浜市のパシフィコ横浜で開催される。17回目を数える今回も、全国の名門プロショップが威信をかけて仕上げた珠玉のヘリテージカーが一堂に会する。

【画像全6枚】

本イベントの最大の特徴は、単なる展示会にとどまらない「選りすぐりの車両がその場で購入可能」という点だ。コンディションを極めた国産・輸入の名車や希少車が並び、毎年全国から熱心なコレクターや旧車ファンが詰めかける「クルマ好きのための祭典」として定着している。

会場は「昭和の博物館」をコンセプトに構成。車両展示のみならず、レストアに欠かせないパーツや関連用品、専門書籍、さらに当時の空気感を伝えるレトログッズなどの物販ブースも充実する。クルマというハードウェアを軸に、昭和のライフスタイルやカルチャー全般を深く堪能できる空間となる。

ステージイベントの司会には、安東弘樹氏をはじめ、竹岡圭氏、久遠まい氏、笠原美香氏が登壇。さらにスペシャルゲストとして、クレイジーケンバンドの横山剣氏の出演することも決定している。

入場料は、500円分の金券が付帯し、前売券が3000円、当日券が4000円になっている。小学生以下は無料。

会場はパシフィコ横浜の展示ホール（B・C・D）、開催時間は両日とも10時から17時まで。主催は『Nostalgic Hero』、運営は芸文社。


《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ノスタルジック 2デイズ

ヒストリックカー、クラシックカー

芸文社

イベント開催予定

パシフィコ横浜

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES