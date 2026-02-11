【ノスタルジック2デイズ2026】昭和の名車が集結…購入も可能　パシフィコ横浜で2月21・22日

日本最大級のクラシックカーイベント「Nostalgic 2days（ノスタルジック2デイズ）2026」が、2月21・22日の2日間、横浜市のパシフィコ横浜で開催される。17回目を数える今回も、全国の名門プロショップが威信をかけて仕上げた珠玉のヘリテージカーが一堂に会する。

【画像全6枚】

本イベントの最大の特徴は、単なる展示会にとどまらない「選りすぐりの車両がその場で購入可能」という点だ。コンディションを極めた国産・輸入の名車や希少車が並び、毎年全国から熱心なコレクターや旧車ファンが詰めかける「クルマ好きのための祭典」として定着している。

会場は「昭和の博物館」をコンセプトに構成。車両展示のみならず、レストアに欠かせないパーツや関連用品、専門書籍、さらに当時の空気感を伝えるレトログッズなどの物販ブースも充実する。クルマというハードウェアを軸に、昭和のライフスタイルやカルチャー全般を深く堪能できる空間となる。

ステージイベントの司会には、安東弘樹氏をはじめ、竹岡圭氏、久遠まい氏、笠原美香氏が登壇。さらにスペシャルゲストとして、クレイジーケンバンドの横山剣氏の出演することも決定している。

入場料は、500円分の金券が付帯し、前売券が3000円、当日券が4000円になっている。小学生以下は無料。

会場はパシフィコ横浜の展示ホール（B・C・D）、開催時間は両日とも10時から17時まで。主催は『Nostalgic Hero』、運営は芸文社。