ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

1970年代以前の名車を展示、三重県津市でクラシックカーイベント…3月1日

クラシックカーイベント「クラシックカーカフェ」の展示交流イベント
  • クラシックカーイベント「クラシックカーカフェ」の展示交流イベント
  • クラシックカーイベント「クラシックカーカフェ」の展示交流イベント
  • クラシックカーイベント「クラシックカーカフェ」の展示交流イベント

クラシックカーカフェ実行委員会は、三重県津市で2つのクラシックカーイベントを開催する。

【画像全3枚】

3月1日には、HOWAパーク(三重県津市あのつ台5丁目757-1)で展示交流イベントを実施する。1970年代以前の名車を中心に展示し、オーナーと来場者が直接交流できる機会を設ける。クルマの開発背景や時代の物語、愛車に込められた想いなどが自然に語られる、温かな雰囲気の交流イベントとなる。クルマに詳しい方だけでなく、家族連れや初めてクラシックカーを見る方にも楽しめる内容だ。

4月26日には、伊勢から志摩エリアの自然や景観を楽しみながら巡るラリーを実施する。速度を競うものではなく、安全運転と正確性を大切にした「文化体験型ラリー」だ。ゴール地点では閉会式と表彰式を行い、参加車両の中からベストカー賞などを選定する予定。

本イベントには、自動車文化の発展に携わってきたゲストも参加する。元トヨタ自動車GAZOO Racing Companyチーフエンジニアで、NPO法人日本ソープボックスダービー協会理事長の多田哲也氏と、トヨタ博物館シニアキュレーター、富士モータースポーツミュージアム館長の布垣直昭氏が、ラリーを共に楽しみ、開会式での紹介や閉会式での賞の選定・表彰などにも参加する予定だ。

多田氏は「作り手が楽しまなければ、楽しいクルマは作れない」という信念のもと、スバルやBMWといったメーカーの垣根を超え、世界中の走り好きを熱狂させるクルマを送り出してきたレジェンドエンジニア。布垣氏はトヨタ自動車に30年デザイン開発に携わり、トヨタ博物館館長を10年務めた自動車文化の第一人者で、「クルマは文化だ!」という信条のもと、動態保存車両約150台を実際に試走しながら、歴史とデザイナー視点の両面からクルマの魅力を伝えてきた。

本イベントはチャリティ活動として開催され、当日の募金は全額、さらに収益の一部を三重県内の小中学校へ寄付する予定だ。クラシックカー文化を次世代へつなぐとともに、地域社会への還元を大切にしている。

本イベントは、クラシックカーを「走る文化財」として捉え、地域で受け継がれてきた技術や想いを次世代へつなぐことを目的としている。株式会社LETOは、地域文化活動支援の一環として本イベントの広報支援を行っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒストリックカー、クラシックカー

イベント開催予定

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES