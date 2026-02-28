「日本の狭い路地に最適じゃない？」可愛すぎるフィアットの超小型車『トポリーノ』がSNSで話題に

フィアットは、超小型EV『トポリーノ』に欧州で新色「コラーロ」と新型デジタルクラスターを追加し、製品ラインナップを拡充したと発表した。SNSでは、「トポリーノかわいいな」「日本の狭い路地に最適じゃない？」など注目を集めている。

【画像】新色「コラーロ」を採用したフィアット・トポリーノ

トポリーノは、軽快で持続可能なモビリティの象徴として知られる超小型EVだ。

2025年、トポリーノは欧州四輪マイクロカー市場で20％のシェアを獲得し、首位の座を確保した。超コンパクトで完全電動、運転が容易で駐車も簡単、ランニングコストが低く、街に笑顔をもたらすデザインが支持されている。

フィアット・トポリーノ の改良モデル

全長わずか2.53mのコンパクトなボディと優れた操縦性により、トポリーノは都市部での利用に最適だ。最高速度は45km/hで、5.4kWhのバッテリーは最大75kmの航続距離を提供する。自宅での充電が可能で、交通規制区域や歴史的市街地への無料アクセスも可能だ。車内は、千鳥配置のシートと広いガラス面により、明るく開放的で快適な空間を実現している。

今回のアップデートでは、明るく楽観的なイタリアらしい色調の新色コラーロを追加した。この新色は、フィアットのカラー戦略に沿ったもので、既存のヴェルデ・ヴィータに加わり、トポリーノファミリーを2色展開に拡大する。

デジタルクラスターも刷新され、従来の3.5インチから5.7インチに大型化し、パネル全体では8.3インチとなった。新しいデジタルクラスターは、グラフィックを簡素化し、視認性を向上させ、より軽快でフレンドリーな視覚表現を実現している。

フィアット・トポリーノ の改良モデル

X（旧Twitter）では、「トポリーノかわいいな」「これはかわうぃ」と、愛嬌あるスタイリングが、日本のファンからも注目を集めている。

このほか、「ダッシュボードの革ベルト良いな」「乗ってみたいよ」など、インテリアの気の利いたディテールを評価する声や、試乗を熱望するコメントが寄せられている。

また、「日本の狭い路地に最適じゃない？」「観光地や離島に合いそう」など、日本への導入に期待するコメントも見られた。