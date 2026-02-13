ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フィアットのミニバン『ドブロ』、日本専用「ビアンコ ジェラート」は150台限定…437万円

フィアット ドブロ マキシ チンクエ ビアンコ ジェラート
ステランティスジャパンは2月12日、フィアットのMPV『ドブロ』の日本市場専用限定車「ドブロ マキシ チンクエ ビアンコ ジェラート」を150台限定で全国のフィアット正規ディーラーから発売した。メーカー希望小売価格は437万円だ。

最大の特長は、ロングボディの「ドブロ マキシ」をベースに、通常モデルの3列シートから2列シートの5人乗りとした特別仕様である点だ。最大2693リットルの大容量ラゲッジスペースを確保し、標準ボディサイズの5人乗りモデル(最大2126リットル)を大きく上回る積載力を実現する。

この「ロングボディ+5シーター」仕様は、2024年7月に発売した限定車「ドブロ マキシ チンクエ ブラック エディション」で初採用され、アウトドアユースから日常の大荷物まで、多様なシーンに対応する高い実用性で多くの支持を集めた。

「よりタフに、より美しく、よりアクティブに使いこなせるドブロ」をコンセプトとする本限定車は、ボディカラーに洗練された印象の「ジェラートホワイト」を設定し、専用の特別装備も充実している。

中でも専用ラゲッジフロアボードは、熱や水分、摩擦に強いメラミン化粧板を使用し、アウトドアシーンでも気兼ねなく扱えるよう開発された。フロントおよびインテリアに装着した専用エンブレムは、耐久性と質感に優れたハイボスカル素材を使用し、特別感を際立たせる。

さらに、車内設置の収納箱としてはもちろん、アウトドアなど幅広いシーンでも活躍するフィアット×THORオリジナルギアボックス(75リットル)が付属する。

なお、現行ドブロも安全性をさらに向上させるため、ドライバーモニタリングカメラを新たに標準装備した仕様へと変更し、2月12日より全国のフィアット正規ディーラーで発売した。運転者の脇見などを検知し、疲労や眠気を推定する。危険と判断した場合は、警告音と画面表示により注意を促す。

メーカー希望小売価格は、標準5人乗りモデル「ドブロ」が419万円、7人乗りモデル「ドブロ マキシ」が439万円となる。

《森脇稔》

