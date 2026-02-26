「これが1番いいじゃん」トヨタの新型SUV『bZ4Xツーリング』にSNS沸く、「乗り換え検討中」など購入希望も続々

トヨタ自動車は2月25日、新型電気自動車（BEV）『bZ4Xツーリング』を発売した。既存の『bZ4X』よりも大型サイズで、より大きな荷室空間などによりアウトドア性能を高めている。SNSでは、早くも「乗り換えようか検討」など注目を集めている。

【画像】トヨタの新型SUV『bZ4Xツーリング』

bZ4Xツーリングは、既存の『bZ4X』の特長である走る楽しさと日常使いの便利さを継承しつつ、アウトドアなど様々なシーンで活躍する、ゆとりある荷室空間を備えた新たなBEVとして誕生した。「bZ4X」に比べ約1.4倍もの大容量ラゲッジスペースを確保。6対4分割可倒式リアシート使用時でも荷室長1092mm、荷室高850mmを確保し、619リットルもの大容量ラゲッジスペースを実現した。

ボディサイズは、全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベース2850mmと流麗なスタイリングでありながら、広く快適な室内空間を実現。

トヨタ bZ4Xツーリング

4WDモデルには、総電力量74.69kWhのリチウムイオンバッテリー搭載に合わせ、システム最高出力280kWとなる高出力eアクスルを前後に採用。0-100km/h加速性能4.6秒を可能とし、高速域においても伸びのある加速感とともに爽快な走りを実現している。

大容量バッテリーの採用に加え、SiCパワー半導体採用によるeアクスルの高効率化や空力性能の最適化などにより、一充電走行距離734km（Zグレード・FWDの場合、WLTCモード）クラストップレベルの航続距離を実現した。また、バッテリープレコンディショニングを採用し、急速充電前にリチウムイオンバッテリーの温度を充電のために最適化する。外気温がマイナス10度の環境下でも約28分（満充電量の約80％）での急速充電を可能とした。

エクステリアでは、バックドア中央から両サイドへと横一文字に伸び、力強い黒基調のLEDリアコンビネーションランプを採用。ブラック基調の20インチアルミホイールやブリッジタイプの大型ルーフレール、車両前後のスキッドプレートがアクティブギアとしてのラギッド感を強調している。ボディカラーは、モノトーンカラー3色に、新規開発色「ブリリアントブロンズメタリック」を含む2色のツートーンカラーを含む全5色を用意した。

トヨタ bZ4Xツーリング

インテリアでは、高さを抑えた水平基調のインストルメントパネルを採用。14インチセンターディスプレイを独立させトレイ形状のセンターコンソールに機能を集約し、利便性と操作性を向上させている。

グレードは「Z」のみで、前輪駆動（FWD）が575万円、四輪駆動（4WD）が640万円（いずれも消費税込み）。

クルマのサブスクリプションサービス「KINTO」は、4月頃より新型bZ4Xツーリングの取り扱いを開始する予定。Zグレード・FWDの場合、月額7万7440円から利用可能となる。

トヨタ bZ4Xツーリング

そんなbZ4Xツーリングの発売にX（旧Twitter）では、「悩んで、RAV4 PHEV契約したのに、bZ4Xツーリングだと？ これが1番いいじゃん。契約変えれないかな？」「bZ4Xツーリング良いねテスラから乗り換えたい」「普通にほしい。乗り換えようか検討」など、と購入意欲を示すコメントが数多く寄せられている。

また、「bZ4Xはかなり売れているから… bZ4Xツーリングは注文殺到？」など、早くも発売後の長納期化を懸念・予想する声も出始めている。このほかにも「EVのステーションワゴン増えろ！」「やっと日本のEVも世界で戦えるようになったか」など、多くのユーザーから熱い期待が寄せられている。