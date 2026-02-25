トヨタのEV『bZ4X』改良新型、オフロード仕様「Woodland」米国発売へ…375馬力デュアルモーター搭載

トヨタ自動車の米国部門は、EV『bZ4X』改良新型（現地名：『bZ』）に新たに加わるオフロード仕様「bZ Woodland」を3月に発売すると発表した。

【画像】トヨタ bZ Woodland

bZ Woodlandは、X-MODEを搭載した標準の全輪駆動システムを装備し、システム合計出力は375馬力を発揮する。EPA推定の総航続距離は最大281マイル（約452km）で、オプションのオールテレーンタイヤ装着時は260マイルとなる。ミッドサイズSUVとしての実用性も備え、最低地上高は8.4インチ、最大3500ポンドの牽引能力を持つ。

トヨタ bZ Woodland

bZ Woodlandは、既存のbZシリーズとは異なるスタイルを採用している。トヨタのハンマーヘッド型フロントエンドに頑丈なブラックのオーバーフェンダーを追加し、全長は約6インチ、後部の全高は1インチ延長されている。この追加の長さにより、bZモデルの67.1立方フィートに対し、2列目シートを折りたたんだ状態で74.3立方フィートの収納スペースを確保している。

標準装備のルーフレールは、荷物や自転車ラックなどのアクセサリー用の実用性を高めている。18インチのアルミホイールにエアロカバーを組み合わせ、モダンでありながら頑丈な印象を与える。オプションでオールテレーンタイヤを用意した。

トヨタ bZ Woodland

標準の375馬力システム出力により、デュアルモーターの全輪駆動パワートレインを搭載したbZ Woodlandは、bZシリーズで最もパワフルなモデルとなる。トヨタは、bZ Woodlandが0-96km/hを4.4秒で加速できると推定している。

bZ Woodlandには、前後のeアクスルに電動モーターを搭載した全輪駆動システムが装備されている。X-MODEを標準装備し、ブレーキ制御とホイールへの動力伝達を最適化することで、制御性とトラクションを向上させる。

AWD X-MODEシステムのもう一つの機能は、グリップコントロールだ。低速時に作動させると、システムがモーター出力を調整し、悪条件下での走破性を高める。この機能は、路面特性に反応し、一定速度を維持することで、ドライバーが前方に集中できるように開発された。

AWD性能は、全電気自動車特有のスムーズで爽快な走行性能と組み合わされている。バッテリーパックをフロア下に平らに配置することで低重心を実現し、力強い走りを実現している。バッテリークロスフレーム構造も車両全体の剛性を高め、安定したハンドリングに貢献している。

トヨタbZ Woodlandには、総容量74.7kWhのリチウムイオンバッテリーと、レベル3のDC急速充電に対応した北米充電システム(NACS)ポートが搭載されている。理想的な条件下でDC急速充電を使用した場合、bZはバッテリー容量の10%から80%まで約30分で充電できる。

bZ Woodlandには、バッテリープリコンディショニング機能も装備されている。このシステムは、DC急速充電に最適な温度にバッテリーを調整するよう設計されており、より高速な充電を可能にする。この機能は、システム設定を使用して手動で起動するか、ナビゲーションシステムの目的地を急速充電ステーションに設定することで自動的に起動できる(Drive Connectの有効なトライアルまたはサブスクリプションが必要)。

トヨタbZ Woodlandは、プラグアンドチャージ機能も備えている。これは、選択された充電ネットワークで自動識別、認証、承認を可能にする業界標準プロトコルで、複数のモバイル充電アプリケーションの必要性を減らす。

充電の柔軟性を高めるため、11kWのオンボード充電器がレベル1およびレベル2のAC充電に対応している。また、デュアル電圧120V/240Vの家庭用充電器が標準装備されており、適切な240Vコンセントに差し込むだけで自宅でのレベル2充電が簡単に行える。bZ Woodlandには、回生ブレーキを作動させ調整するためのステアリングホイール取り付けパドルシフターが装備されている。これらのパドルはシステムをオンにし、ドライバーの好みに応じて回生ブレーキ力を上下に調整し、ブレーキ時にエネルギーを捕捉してバッテリーに転送する。

BEV専用のe-TNGAプラットフォームにより、bZ Woodlandの広々としたキャビンは乗客に十分なスペースを提供し、前後席の豊富なレッグルームと後部の横方向のスペースでリラックスできる。エンターテインメントと接続性のため、トヨタオーディオマルチメディアシステムを搭載した14インチタッチスクリーンが標準装備されている。

トヨタ bZ Woodland

bZ Woodlandは、充実装備の2つのグレード、bZ WoodlandとbZ Woodland Premiumで提供される。ベースグレードのbZ Woodlandには、前席と後席外側の位置にヒーター付きシート、ヒーター付きステアリングホイール、デュアルQi対応ワイヤレスデバイス充電器、デジタルキー機能、デュアルゾーン自動空調、カスタマイズ可能なアンビエント室内照明など、多くの快適性と利便性機能が装備されている。

プレミアムモデルには、JBLプレミアムオーディオ、フロントシートラジアントヒーティング、固定ガラスパノラマサンルーフ、デジタルリアビューミラー、運転席とサイドビューミラーメモリー付きベンチレーション付きフロントシートが追加される。オールテレーンタイヤは、両方のbZ Woodlandトリムレベルで利用可能だ。

外装塗装オプションもアウトドア精神を捉えており、全く新しいステッピングストーンをはじめ、ヘイロー、スチール、ペイブメント、レイブンブラック、トゥルーノブルーが含まれる。インテリアシートカラーは、bZ Woodlandのアウトドアモチーフに沿って、ストーンブラウンとブラックが用意されている。