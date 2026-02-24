ブラバス「900 ロケット エディション」、メルセデスAMG『Gクラス』を900馬力に…世界30台限定

ブラバスは、メルセデスAMG『G63』をベースとしたブラバス「900 ロケット エディション」を欧州で発表した。

ブラバスの歴史において最も象徴的な名前の一つである「ロケット」の名を冠したこのモデルは、世界限定30台で生産される。

このロケット エディションは、新世代のデザイン革新によって定義され、妥協のないパワーと存在感を体現している。カーボンファイバー製の専用エクステリアコンセプトを採用し、「ステルスグレー」のシグネチャーペイントワークと「シグネチャーブラック」バージョンが用意される。

特徴的なデザイン要素として、イルミネーション付きカーボンファイバー製ブラバスラジエーターグリルフレームを装備。これにより、暗闇でも際立つ視覚的な存在感を実現している。また、専用開発されたカーボンファイバー製リアスポイラーも装着される。

パワートレインには、ブラバス ロケット 900 V8ツインターボエンジンを搭載。排気量を4.5リットルに拡大し、拡大されたシリンダーボア、鍛造ピストン、カスタム加工されたクランクシャフト、高強度コネクティングロッドを組み合わせている。

専用設計のブラバスツインターボチャージャーシステムは、最大1.4バールのブースト圧を発生。その結果、最高出力662kW(900馬力)、最大トルク1250Nm(922lb-ft)を実現した。最大トルクは日常使用でのドライブトレイン保護のため、1050Nm(774lb-ft)に電子制御で制限されている。0-100km/h加速は3.7秒、最高速度は240km/hに電子制御で制限される。

排気システムには、ブラバス ロケット高性能ステンレススチール製エキゾーストシステムを採用。車両両側の後輪前方にサイドエグジットテールパイプを配置し、バルブコントロールによる選択可能なサウンドモードを備えている。

足回りには、24インチのブラバス モノブロック II EVO「プラチナム エディション」ホイールを装着。伝説的な3スポークデザインの現代的な進化形で、カーボンファイバー製エアロブレードを装備することも可能だ。

インテリアは、完全なオーダーメイドのブラバス マスターピースデザインを採用。シート、ドアインサート、乗客エリアと荷物エリアの両方のフロアには、ブラバス「シェル」キルティングパターンが施されている。

ダッシュボード、センターコンソール、ドアパネルには露出構造のカーボンファイバー要素を配置。カーボンファイバー製ペダルパッドとフットレストも装備される。統合されたLEDインジケーターは、エンジン回転数の進行をリアルタイムで表示し、緑から黄色、赤への色の変化で最適なシフトポイントを視覚的に示す。

4つのキャビンドアと荷物エリアのドアには、イルミネーション付きカーボンファイバー製エントリーパネルを装備。車両のアンビエントライティングシステムと同期したブラバスブランディングが組み込まれている。