ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ブラバス「900 ロケット エディション」、メルセデスAMG『Gクラス』を900馬力に…世界30台限定

ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）
  • ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）
  • ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）
  • ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）
  • ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）
  • ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）
  • ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）
  • ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）
  • ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）

ブラバスは、メルセデスAMG『G63』をベースとしたブラバス「900 ロケット エディション」を欧州で発表した。

ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）

ブラバスの歴史において最も象徴的な名前の一つである「ロケット」の名を冠したこのモデルは、世界限定30台で生産される。

ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）

このロケット エディションは、新世代のデザイン革新によって定義され、妥協のないパワーと存在感を体現している。カーボンファイバー製の専用エクステリアコンセプトを採用し、「ステルスグレー」のシグネチャーペイントワークと「シグネチャーブラック」バージョンが用意される。

特徴的なデザイン要素として、イルミネーション付きカーボンファイバー製ブラバスラジエーターグリルフレームを装備。これにより、暗闇でも際立つ視覚的な存在感を実現している。また、専用開発されたカーボンファイバー製リアスポイラーも装着される。

ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）

パワートレインには、ブラバス ロケット 900 V8ツインターボエンジンを搭載。排気量を4.5リットルに拡大し、拡大されたシリンダーボア、鍛造ピストン、カスタム加工されたクランクシャフト、高強度コネクティングロッドを組み合わせている。

専用設計のブラバスツインターボチャージャーシステムは、最大1.4バールのブースト圧を発生。その結果、最高出力662kW(900馬力)、最大トルク1250Nm(922lb-ft)を実現した。最大トルクは日常使用でのドライブトレイン保護のため、1050Nm(774lb-ft)に電子制御で制限されている。0-100km/h加速は3.7秒、最高速度は240km/hに電子制御で制限される。

排気システムには、ブラバス ロケット高性能ステンレススチール製エキゾーストシステムを採用。車両両側の後輪前方にサイドエグジットテールパイプを配置し、バルブコントロールによる選択可能なサウンドモードを備えている。

ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）

足回りには、24インチのブラバス モノブロック II EVO「プラチナム エディション」ホイールを装着。伝説的な3スポークデザインの現代的な進化形で、カーボンファイバー製エアロブレードを装備することも可能だ。

インテリアは、完全なオーダーメイドのブラバス マスターピースデザインを採用。シート、ドアインサート、乗客エリアと荷物エリアの両方のフロアには、ブラバス「シェル」キルティングパターンが施されている。

ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）ブラバス「900 ロケット エディション」（メルセデスAMG G63ベース）

ダッシュボード、センターコンソール、ドアパネルには露出構造のカーボンファイバー要素を配置。カーボンファイバー製ペダルパッドとフットレストも装備される。統合されたLEDインジケーターは、エンジン回転数の進行をリアルタイムで表示し、緑から黄色、赤への色の変化で最適なシフトポイントを視覚的に示す。

4つのキャビンドアと荷物エリアのドアには、イルミネーション付きカーボンファイバー製エントリーパネルを装備。車両のアンビエントライティングシステムと同期したブラバスブランディングが組み込まれている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブラバス（Brabus）

メルセデスベンツ Gクラス

メルセデスAMG

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES