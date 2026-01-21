新型ルークスがスタイリッシュな存在感をさりげなくまとう！日常が煌めく『ルークス AUTECH LINE』に一目惚れ

日産のスーパーハイトワゴン『ルークス』がフルモデルチェンジで4代目となったのは2025年9月。広い室内や充実した安全装備で早くも人気を博し、RJCカー・オブ・ザ・イヤーを獲得している。

日産『ルークス AUTECH LINE』

ルークスのひとつの魅力がデザインだ。四角錐の窪みを並べたグリルとヘッドライトを一体化したフロント周りや、凝ったプレスラインを組み合わせたボディサイドなどが、スペース効率を優先しスクエアで単調になりそうな軽トールワゴンのフォルムにおもしろみを持たせている。

ルークスの魅力的なデザインはそのままに、車両の個性をプラスするグレードが「AUTECH LINE」

日産『ルークス AUTECH LINE』

通常ラインナップは大きく分けて、ベーシックな仕様とスポーティないわゆるカスタム系のハイウェイスターのふたつで、グリルやフロントバンパー、ホイールで差別化を図っている。しかしもうひとつ、ルークスのスタイリッシュさをより引き出しつつ、ハイウェイスターよりアグレッシブに仕立てたカスタマイズ仕様が用意されている。それが「AUTECH LINE」（オーテックライン）だ。

日産『ルークス AUTECH LINE』

AUTECH LINEは、NMCこと日産モータースポーツ＆カスタマイズが手掛けるカスタムカーで、さりげないこだわりや個性を求めるユーザーに向け、外観はベース車からの変更をわずかに抑えつつ、上質なインテリアを与えるなど、車種ごとに最適化した特別なカスタマイズを施したシリーズだ。

クール&アグレッシブなスタイリングに注目！インテリアはブラック基調かつ防水シートで便利さも確保

日産『ルークス AUTECH LINE』

ルークスAUTECH LINEは、エクステリアでもオリジナリティを強くアピールしている。そのコンセプトは「クール＆アグレッシブ」。ハイウェイスターをベースとしているのは明確だが、顔の印象を大きく変えているのが専用のフォグランプフィニッシャーだ。

日産『ルークス AUTECH LINE』

グリルやヘッドライトと共通のモチーフを盛り込み、クロムフィニッシュとしたこのパーツは、まさにクールさとアグレッシブさの象徴。さらに低い位置をワイドに見せ、メタリックで重厚な質感を加えることで、トールワゴンの腰高感を視覚的に消してくれる。

日産『ルークス AUTECH LINE』

15インチの専用アルミホイールも、コンセプトを物語るようなデザインを採用。斜めに伸びたマルチスポークは、スポーティな疾走感とプレミアムな上質感を兼ね備え、切削加工を施して際立たせたブラック塗装とのコントラストがクールでスタイリッシュだ。

日産『ルークス AUTECH LINE』

どのボディカラーを選んでもドアミラーはシルバーカラーで彩られ、フロントグリルのロゴプレートやリアエンブレムはAUTECH LINE専用アイテム。数あるAUTECH LINEの中でもルックスのオリジナリティは強いが、この車の「クール」な魅力をより堪能できるのがインテリアだ。

日産『ルークス AUTECH LINE』

ハイウェイスターを含め、ルークスの内装はライトカラー基調だが、AUTECH LINEは一転してブラック基調のダークトーンに変貌。そしてシートには、レザーのように上質な手触りを楽しめる防水生地のフレーザークロスを使用。

日産『ルークス AUTECH LINE』

しかも、シート表皮は専用デザインで仕立てられており、AUTECH LINEならではのこだわりを感じさせる。便利さと快適さ、そして個性を併せ持つこのシートは、それだけでもAUTECH LINEを選びたいと思わせるアイテムだ。

日産『ルークス AUTECH LINE』

シックで目を引くクロムフィニッシュパーツとホイール、そしてモノトーンのインテリアは、カジュアルなルークスを、さりげなくもオトナのムードの装いに仕立て直した。その姿に漂う都会的なテイストが映えるシチュエーションは、やはり洗練された街並みだろう。似合う風景を探してみたい、そんな気持ちをかき立てられて、ルークスAUTECH LINEを走らせた。

一味違うカスタマイズモデルならではの個性が光る、街中を颯爽と駆け巡る存在感に惚れる

日産『ルークス AUTECH LINE』

ドライブのスタートは東京駅から。華やかさと慎ましさが共存するレンガ造りの駅舎も、冬の澄んだ空気のせいか、心なしかいつもより鮮やかに目に映る。それを背に走るルークスAUTECH LINEは、朝の光にクロムフィニッシュのトリムを輝かせ、街路樹が葉を散らした冬枯れの景色に彩りを与えてくれる。

日産『ルークス AUTECH LINE』

道往くひとびとは風が冷たそうだが、肌触りのいいシートに身を包まれた心地よさは、外の寒さを忘れさせてくれる。このまま走り続けたい気分に任せ、首都高のゲートへとステアリングを切る。上質なインテリアとシートの感触は、小さなクルマで遠出をすることへの躊躇も拭い去ってくれるようだ。

日産『ルークス AUTECH LINE』

日産『ルークス AUTECH LINE』

レインボーブリッジを渡り、ブランチを求めて台場へ。手近な立体駐車場へ入ると、上階フロアのグレーチング越しに木漏れ日のように降り注ぐ光。それを受けて、薄暗さを切り裂くようにホイールが輝く。そして明暗のコントラストは、ドアミラーのシルバーカラーを引き立てる。ルークスAUTECH LINEの、寄り道しなければ見過ごしていたかもしれない美しさに、しばし見惚れてしまった。

日産『ルークス AUTECH LINE』

小休止を済ませ、臨海副都心から湾岸線へ。高低差のある長い直線も、パワフルなターボユニットを積むルークスAUTECH LINEは軽快に駆け抜ける。鶴見つばさ橋と横浜ベイブリッジを渡ると、見えてくるのは日産本社も建つみなとみらい21地区。古き佳き横浜の姿を残す赤レンガ倉庫の向こうに、個性的なデザインの高層ビルが立ち並ぶベイサイドの風景は、都会的でありながらも東京都心とは異なる趣が漂う。カスタマイズされたルークスにも通じる遊び心を、どことなく感じさせる眺めだ。

日産『ルークス AUTECH LINE』

みなとみらいのシンボル、横浜ランドマークタワーをバックに、改めてスタイリングを確かめているうち、冬の短い日が傾き始める。夕映えの光がホワイトパールのボディを薄い金色に染め、ルークスAUTECH LINEがまた新たな表情を見せる。やがて薄闇へと移り変わる空の下、輝き方を変えていくクロムパーツにも、また目を奪われる。

日産『ルークス AUTECH LINE』

すっかり暮れた頃、ふたたび街へ足を踏み出す。近未来的な高層ビル群のすぐそばに昔ながらの港町が共存した、横浜の二面性を教える海沿いの道を抜け、今も昔もひとびとを惹きつけるハマのショッピングスポット、元町へ。ふとサイドウインドウ越しの輝きを覚えて、視線を送れば、街の灯りを反射したホイールの煌めきがショーウインドウを飾っている。一日乗ってきても、新たな発見があるクルマと送る生活は、心豊かなものになるだろう。

日産『ルークス AUTECH LINE』

港の見える丘公園へ登る谷戸坂を横目に、山下橋へと抜け、本牧方面に曲がると、道の向こうに洒落たフラワーショップを見つけた。飾り気のない部屋に、今日は花でも連れて帰ろうか。味気ないクルマに乗って、味気なく街を走っていたら、もしかしたら見過ごしていたか、目を留めてもそんな気持ちにならなかったかもしれない。ルークスAUTECH LINEとなら、そんないつもと違うクールななにかを、アグレッシブに楽しめる日々を過ごせそうだ。