ロードノイズを軽減して車内を静かに、クラフトワークス「デッドニングシート」発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、「デッドニングシート」の販売が開始された。購入は楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み4680円より。

【画像】クラフトワークスの「デッドニングシート」

デッドニングシートは走行中のロードノイズやエンジン音、雨音などの雑音を軽減し、車外からの熱気や冷気の侵入を抑える貼り付け式シート。三層構造を採用し、上部層のアルミニウムプレートが振動を吸収、中間部のブチルゴムが車体の凹凸部分に柔軟に変形、下層部の粘着シートでしっかり密着する仕組みだ。国内検査機関による試験も実施済みで、制振効果によりカーオーディオスピーカーの音質向上も期待できる。

DIY初心者でも施工しやすい設計が特徴だ。設置箇所に合わせてハサミでカットし、裏紙を剥がして貼り付けるだけで効果を発揮する。専用の圧着ローラーが2本付属し、上下幅違いのローラーで細かい箇所もスムーズに施工できる。ポイントごとに貼るだけでも効果があるため、必要な箇所から段階的に施工することも可能だ。

サイズは厚み2mm、幅46cm、長さ5mで、重さは8kg。普通車1台分をまるまるカバーできる大容量タイプだ。カラーはブラックとブルーの2色を用意されている。商品構成は本体と専用圧着ローラーで、材質はブチルゴム、アルミニウム、粘着シートの組み合わせとなっている。

