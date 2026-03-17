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『ジムニー』シリーズ専用「ジュエルLEDテールランプULTRAタイプ2」発売、「ノマド」はリアフォグにも対応

ヴァレンティの『ジムニー』シリーズ専用「ジュエルLEDテールランプULTRAタイプ2」
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自動車用品メーカー・コラントが展開するアフターパーツブランド「valenti（ヴァレンティ）」が、スズキ『ジムニーノマド』および『ジムニー』『ジムニーシエラ』用「ジュエルLEDテールランプULTRAタイプ2」の予約販売を開始した。

【画像】ヴァレンティの『ジムニー』シリーズ専用「ジュエルLEDテールランプULTRAタイプ2」

同製品はキーレスのロック・アンロック時にテールランプがアニメーション点灯する「オープニング＆エンディングアクション」を搭載。欧州車などにも採用されているモーション点灯機能により、リアビューに存在感を与える。

ウインカーは流れるように点灯するシーケンシャルタイプを採用。配線接続の変更により「流れる」「流れない」を選択できる。保安基準適合品で、Eマークも取得済みだ。

注目すべきは、ジムニーノマドに標準装備されているリアフォグランプ機能への対応だ。純正では右側のみの点灯だが、同製品装着時は両側が点灯し、後続車からの視認性が向上する。バックランプも両側点灯となり、夜間後退時の安全性を高める。なお、リアフォグランプ機能はジムニーノマドのみ使用可能で、使用時はブレーキランプの一部が点灯しない仕様となっている。

ヴァレンティの『ジムニー』シリーズ専用「ジュエルLEDテールランプULTRAタイプ2」ヴァレンティの『ジムニー』シリーズ専用「ジュエルLEDテールランプULTRAタイプ2」

カラーは「レッドレンズ/グロスブラック」と「ライトスモーク/ブラッククローム」の2色を用意。適合車種はスズキ・ジムニー（JB64W 2018年7月～）、ジムニーシエラ（JB74W 2018年7月～）、ジムニーノマド（JC74W 2025年4月～）で、全グレードに対応する。取り付けは純正カプラーを使用するカプラーオンタイプで、標準作業時間は3.0時間。ハイフラッシュ制御抵抗はテール本体に内蔵されている。

税込み参考価格は7万2600円で、デリバリー開始は4月～5月を予定。1年間の保証付き。

なお、社外セキュリティ装着車ではオープニング＆エンディングアクション機能が正常に動作しない可能性があるほか、動作には常時電源とイグニッション電源への接続が必要となっている。

《ヤマブキデザイン》

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