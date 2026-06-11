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ホンダ『N-BOX』の運転席を収納力アップ！ 簡単設置の専用「ダッシュボードトレイ」発売

『N-BOX』用ダッシュボードトレイ
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クラフトワークスから、ホンダ『N-BOX』シリーズ専用の「ダッシュボードトレイ」の販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は2880円より。

【画像】ホンダ N-BOX用ダッシュボードトレイ

同製品は、現行N-BOXの運転席まわりの収納不足や、スマートフォンホルダーの設置場所に関するユーザーの声をもとに開発されたもの。ダッシュボード上のナビ背面に設置するトレイで、小物をまとめて置けるフリースペースのほか、スマホホルダーも搭載されている。スマホホルダーはメーターやナビの視認性を妨げない位置に配置されている。

設置方法はトレイ裏面の両面テープを剥がしてナビ背面に置き、付属の滑り止めマットをトレイ上に置くだけ。工具は不要で、約30秒での取り付けが可能とされている。走行中の振動による落下やズレは、付属の滑り止めマットで防止される。滑り止めマットは丸洗いにも対応している。

『N-BOX』用ダッシュボードトレイ『N-BOX』用ダッシュボードトレイ

素材には防水・耐熱・耐久性に優れたABS樹脂とシリコンゴムが採用されており、直射日光が当たるフロントウィンドウ近くの過酷な環境にも対応している。本体カラーはブラックで、サイズは縦17cm×横37cm×高さ9.5cm、フリースペースは幅24cm・縦12cm。

適合車種はホンダ『N-BOX』『N-BOXカスタム』『N-BOX JOY』（JF5, JF6 2023年10月～）の全グレード。クラフトワークスでは他車種向けの専用モデルも順次リリース予定としている。同ブランドからはすでにトヨタ『ハイエース』200系専用ダッシュボードトレイや『ノア/ヴォクシー』90系専用ダッシュボードトレイなども展開されている。

『N-BOX』用ダッシュボードトレイ『N-BOX』用ダッシュボードトレイ
《ヤマブキデザイン》

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