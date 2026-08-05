純正の配線につなぐだけ、三菱『デリカミニ』日産『ルークス』用「アイドリングストップキャンセラー」発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、三菱『デリカミニ』『eKスペース』、日産『ルークス』専用「アイドリングストップキャンセラー」の販売が開始された。購入はアマゾン、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み4280円より。

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同製品は、エンジン始動のたびにアイドリングストップをオフにするボタン操作を不要とし、常時オフの状態を維持する車種専用設計のキャンセラー。純正配線に接続するだけで取り付けられ、専用の取り付け動画も用意されている。

アイドリングストップによる交差点や未舗装路での発進時に生じるもたつきや、信号待ち・渋滞時にエアコンが弱まる点が、デリカのDNAを受け継ぐデリカミニの頼もしいキャラクターにそぐわないと判断し、専用品として最適化が図られた。アイドリングストップを常時オフにすることで、発進時の振動やタイムラグの解消、エアコン効率の維持、バッテリーへの負担軽減といった効果が期待できるとしている。なお、メモリ機能のオン・オフはエンジン始動後にスイッチを10秒間長押しし、再始動することで切り替えられる。

対応車種は、三菱『デリカミニ』『eKスペース』（BA1A、BA2A、BA5A、BA6A 2025年10月～現行）の全グレード、および日産『ルークス』（BB1A、BB2A、BB5A、BB6A 2025年9月～）の全グレード。

素材はABS・PVC・銅線で、重量は300g、本体とヘラがセットになっている。なお、車検への適合可否については、各検査機関への確認が推奨されている。

三菱『デリカミニ』『eKスペース』、日産『ルークス』専用「アイドリングストップキャンセラー」