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『ジムニー』の助手席下デッドスペースを収納に変える、クラフトワークスが専用バッグ発売

『ジムニー』シリーズ専用「助手席下収納バッグ」
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カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、スズキ『ジムニー』シリーズ専用「助手席下収納バッグ」の販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は3280円より。

【画像】『ジムニー』シリーズ専用「助手席下収納バッグ」

同製品は、ジムニーオーナーが抱える車内収納の少なさという課題に対応するため、助手席下のデッドスペースを活用できるよう整備士監修のもと車種専用設計で開発された。サイズは横35cm・縦22cm・高さ9cmで、A4サイズ対応の深型。ティッシュボックスやシューズも収納できる容量を持つ。

『ジムニー』シリーズ専用「助手席下収納バッグ」『ジムニー』シリーズ専用「助手席下収納バッグ」

シート下という暗く奥まった場所での使い勝手を考慮して、バッグ上面にはTPU透明フィルムを用いたクリア窓が設けられており、ファスナーを開けずに中身を確認できる。素材には600Dオックスフォード生地が採用され、防汚・防塵性能も備える。両サイドに持ち手が付いており、座席の前後どちらからでも引き出せる設計となっている。また、モールシステムが搭載されており、ポーチやカラビナの外付けカスタムにも対応する。

シートのスライドや操作を妨げない専用サイズで設計されており、全グレードに適合する。対応車種はスズキ『ジムニー』（JB64系）、『ジムニーシエラ』（JB74系 2018年7月～）、『ジムニーノマド』（JC74W系 2025年4月～）。なお、5型については適合確認が取れていないとのことで注意が必要だ。カラーはブラック・グレー・オリーブの3色が用意されている。

『ジムニー』シリーズ専用「助手席下収納バッグ」『ジムニー』シリーズ専用「助手席下収納バッグ」
《ヤマブキデザイン》

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