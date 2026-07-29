『ジムニーノマド』（1型）向け「JAOSリヤスポーツカウル」登場、リヤパーキングセンサー付に対応

ジャオス（JAOS）がスズキ『ジムニー ノマド』（JC74 1型）に対応する「JAOSリヤスポーツカウル」を発売した。

【画像】『ジムニーノマド』（1型）対応「JAOSリヤスポーツカウル」

同製品は『ジムニーシエラ』向けとして好評を得ていたリヤスポーツカウルをベースに、『ジムニーノマド』向けとして新たに開発されたドレスアップパーツ。オフロード走行時のデパーチャーアングルを最大限に確保したダイナミックなデザインが採用されており、ECE規格に適合する車検対応の丸形4灯テールランプが装備されている。

本体にはリヤパーキングセンサー用の取り付け穴があらかじめ配置されており、車両の機能を損なわずにスムーズな装着が可能な専用設計となっている。また、純正バックフォグランプの代替として機能する「JAOS LEDリヤフォグランプ」が標準装備されている。

ジャオス『ジムニーノマド』（1型）対応「JAOSリヤスポーツカウル」マットブラック塗装モデル装着例

配線面では、配線加工が不要な専用コネクター（カプラーオン）接続が採用されており、車両の配線を傷つけることなく取り付けられる。

税込み価格は未塗装モデルが10万7800円、マットブラック塗装モデルが12万5400円、耐久性を備えたタフブラック塗装モデルが14万3000円となっている。

なお、JC74（2型）系への対応品は現在開発中とされている。