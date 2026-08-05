HKS、レクサス『GX550』用大口径スポーツマフラー「リーガマックス・トレイルマスター」発売

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）からレクサス『GX550』（VJA252W 2024年6月～）向け用のスポーツマフラー「リーガマックス・トレイルマスター」［31021-AT011］が新発売。税込み価格は24万8600円。適合グレードはオーバートレイル+、バージョンＬ。

【画像】HKS「リーガマックス・トレイルマスター」レクサス『GX550』用

同製品は、テールにはΦ102の大口径パイプが2本出しで採用されており、表面にはブラックコーティングが施されている。パイプ部分にはヘアライン加工によるマット仕上げが採用され、バンパーラインに合わせたデザインとなっている。テールには「EXH TECH」のロゴとHKSロゴが刻まれている。溶接にはTIG溶接が採用され、熟練職人による手作業で仕上げられている。

HKS「リーガマックス・トレイルマスター」レクサス『GX550』用

サウンド面では、V6エンジンの特性を活かした低音域の強調チューニングが施されている。高速道路での定速走行時の室内こもり音が抑えられており、リアシートでの快適性も確保されている。近接排気音はHKS製品装着時で80dB（アイドリング時63dB）、純正は81dB（アイドリング時61dB）。

性能面では、純正ECU制御下において純正マフラーとほぼ同等の出力・トルク特性が維持されている。最高出力はLTM装着時が255.6kW（347.5PS）/5280rpm、純正が255.2kW（347.0PS）/5380rpm。最大トルクはLTM装着時が570.5Nm/2860rpm、純正が569.9Nm/2780rpm。

HKS「リーガマックス・トレイルマスター」レクサス『GX550』用

HKS「マスタリーECU」［42019-AT037］との組み合わせでは、中回転域（2900～3800rpm）を中心にトルクが最大7.9Nm向上し、最高出力は269.6kW（366.5PS）/5640rpm、最大トルクは616.8Nm/3160rpmに達する。

主要材質はSUS304。メインパイプ径はΦ70からΦ60.5×2。最低地上高はテール部で305mm。マフラー重量は10.2kg（純正マフラーは8kg）。なお、モデリスタエアロ装着車については未確認。