HKS、日産『シルビア』『180SX』SR20DET用「クランク角センサーコンバージョンキット」発売

チューニングパーツメーカー・HKSが、日産SR20DETエンジン搭載車向けの「クランク角センサーコンバージョンキット＆クランクダンパープーリーセット」［45999AN004］の販売を開始した。税込み価格は35万2000円。

【画像】クランク角センサーコンバージョンキット＆クランクダンパープーリーセット

同製品は、クランク角センサーとカム角センサーをそれぞれ独立して設定するSR20専用キットだ。純正仕様ではカム角センサーからクランク角信号を生成する構造のため、タイミングチェーンの振れなどにより高回転域で回転信号が乱れやすい。同キットではセンサーを別個に設定することで、高負荷時でも正確な回転認識が可能となっている。

ATI製専用ダンパープーリー

セットに含まれるダンパープーリーはアメリカのATI社との共同開発品で、180度逆位相の36-2歯トリガーが装着されている。トリガーの位相はクランクセンサーの取り付け位置を考慮し、始動性が最良となる位置に設定されており、クランクシャフトのねじり共振ピーク値の低減にも寄与する。ハーネスおよびブラケットは専用設計で、ノイズ対策も施されている。

対応車種は、日産『180SX』（RPS13 1991年1月～1997年10月）、『シルビア』（S13 1991年1月～1992年12月、S14 1993年10月～1998年5月、S15 1999年1月～2002年1月）のSR20DET搭載車。NA仕様（SR20DE）への適合は未確認とされている。

HKS 日産SR20DETエンジン搭載車向け「クランク角センサーコンバージョンキット＆クランクダンパープーリーセット」

なお、同製品の制御には「F-CON V Pro」などセンサーをカスタマイズできるECUが必要。S15で「F-CON V Pro」制御の車両に使用する場合は、キャニスターがソレノイド制御となり制御ポートが不足するため、安全タンク等の追加装着が必要となる。取り付けおよびセッティングには高度な専門知識が求められ、HKSはパワーライター店での作業を推奨している。

補修用単品部品として、センサーセット［45999-AN003］（税込み11万5500円）とクランクダンパープーリー単体［24998-AN005］（税込み25万3000円）も別途設定されている。