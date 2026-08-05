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「クロスオーバー」を駆使してスピーカーの性能を引き出す！「イン・カー・リスニング学」入門 Part4「チューニング編」

外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。
  • 外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。
  • 外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。
  • 外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。

クルマの中で良い音を楽しむには、セオリーにのっとって製品選択や機材セッティングを行う必要がある。当連載では、それらセオリーや理論を広く解説している。現在は「チューニング編」をお届けしている。今回も「クロスオーバー」の設定法を説明していく。

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カーオーディオ愛好家の多くは敢えて、外付けの「DSP」をシステムに組み込んでいる！

さて、現代カーオーディオでは、外付けの「DSP」がシステムに組み込まれることが多くなっている。これを用いれば、車室内にある音響的な不利要因への対処が可能となるからだ。

なお、「メインユニット」にも何らか「DSP」が内蔵されていることが多いのだが、簡易的な仕様となっているケースが大半だ。それに対して外付けの「DSP」は、おしなべて高性能だ。ゆえに愛好家の多くは敢えてこちらを活用している。

というわけで、外付けの「DSP」はどう高性能なのかを説明してきたが、今回も前回に引き続いて「クロスオーバー機能」について解説していく。

ちなみに「クロスオーバー」とは、マルチウェイスピーカーに対して再生範囲の振り分けを行う機能だが、これを設定する際にはまず、高音から低音までの音量バランスを整えることが目指される。

外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。

「ツイーター」に広範囲を再生させれば、音的なアドバンテージをゲット可能に！

そして「クロスオーバー」の設定においては次に、「ツイーターの限界を見極める」という観点を持って実行されることが多い。

これがどういうことなのかは、以下のとおりだ。「フロント2ウェイスピーカー」を用いるとき「ツイーター」には可能な限り広範囲な帯域の再生を受け持たせた方が良い、という考え方がある。というのも、「2ウェイ」の場合はドアに取り付ける「ミッドウーファー」が幅広い帯域の再生を担当することとなるが、「ツイーター」に可能な限り幅広い帯域の再生を受け持たせられると（下側の再生範囲を広げられると）、「ミッドウーファーの負担を減らせる。

また、高い位置に取り付けたスピーカーから、そして正対するスピーカーから幅広い帯域の音を聴けると、情報量を多く受け取りやすくなる。「ツイーター」に幅広い帯域の再生を担当させられれば、これらのメリットを得られるので、「クロスオーバー」を使って「ツイーター」にどこまでを鳴らせられるかが検証されることとなるのだ。

外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。

「ツイーター」だけから音を出し、「カットオフ周波数」を徐々に下げながら…。

では、それがどのような手順にて行われるのかを説明していこう。まず、片側の「ツイーター」以外を一旦ミュートする。そして音を出している「ツイーター」の「カットオフ周波数」を、付属のパッシブクロスオーバーネットワーク」にて設定されている「クロスポイント」より少し高めのところから徐々に下げていく。

そうすると「ツイーター」から濁った音が聴こえ始めるポイントが見つかるはずだ。つまりそのポイントが「ツイーター」の能力の限界を超え始めるポイントだと判断できる。なので、「カットオフ周波数」をその少し上のところに設定する。こうすることで「ツイーター」に最大限の広い帯域の再生を受け持たせられることとなる。

なお、「ツイーター」は低い音の信号が入力されると破損するので、「カットオフ周波数」の下げ過ぎには気を付けたい。カタログスペックで「ツイーター」の再生可能範囲を確認し、その中でテストするように努めよう。

今回はここまでとさせていただく。次回はこの続きを説明していく。お読み逃しのなきように。

《太田祥三》

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