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「クロスオーバー機能」の力を借りてスピーカーを鳴らし切る！［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:レジェーラ＜静岡県＞）。
  • 外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:レジェーラ＜静岡県＞）。
  • 外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:レジェーラ＜静岡県＞）。
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当連載では、クルマの中で良い音を楽しむためのノウハウやセオリーを全方位的に解説している。。現在は「チューニング編」をお届けしている。今回は、高度な「クロスオーバー機能」の成り立ちについて解説していく。

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◆外付けの「DSP」はおしなべて高性能。ゆえに愛好家は敢えてこれを使用！

さて、ここまで説明してきたとおり、車室内には音響的な不利要因がいくつかあり、それらへの対処、つまりは「サウンドチューニング」の巧拙が良い音を楽しめるか否かのカギとなる。

そのサウンドチューニングを行うためのメカが「DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）」だ。なおこれは「メインユニット」にも搭載されていることも多いのだが、それらの大半は簡易的な仕様となっている。なのでカーオーディオ愛好家の多くは、外付けのDSPをシステムに組み込んでいる。外付けのDSPはおしなべて高性能なので、これを使った方が詳細なサウンドチューニングを行えるからだ。。

というわけでここ数回にわたっては、外付けのDSPがどのように高性能なのかを解説している。今回はクロスオーバーという機能にスポットを当てる。

なお当機能は、マルチウェイスピーカーに対して再生範囲の割り振りを行うための機能だ。

外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:レジェーラ＜静岡県＞）。外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:レジェーラ＜静岡県＞）。

◆「2ウェイスピーカー」においての設定ではまず、「カットオフ周波数」を決定！

なお、中級程度のメインユニットにもクロスオーバーが搭載されていることは少なくないのだが、それらの多くは「フロントスピーカー」と「サブウーファー」間でしか使えない。しかし外付けのDSPのクロスオーバーなら例えばフロントスピーカーが2ウェイの場合には、「ツイーター」と「ミッドウーファー」間でも活用できる。

では、実際はどのように運用されるのかを説明していこう。まずは、それぞれのスピーカーの再生範囲を決定する。つまりツイーターに対しては再生範囲の下限を、ミッドウーファーに対しては再生範囲の上限を設定する。なおその設定値のことは「カットオフ周波数」と称されている。

ところで、ツイーターの2ウェイスピーカーを例えば「5kHz」と設定したとき、ミッドウーファーの2ウェイスピーカーも5kHzと設定されることが多いのだが、状況によってはミッドウーファーのそれは敢えて変えられることもある。5kHzより上にして多少ダブらせたりそれより下にして少し間を開けたり、取り付け状況に応じて変更されることとなる。

外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:レジェーラ＜静岡県＞）。外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:レジェーラ＜静岡県＞）。

◆再生範囲外の音の「減衰率」も、スピーカーの取り付け状況に応じて最適化！

ところで例えばツイーターの2ウェイスピーカーを5kHzと設定したとしても、そこよりも低い音がスパッと切り取られるわけではない。5kHzより低い音は、音程が下がるごとに減衰していくこととなる。で、この減衰率のことは「スロープ」と称されていて、単位には「−〇〇dB/oct（マイナス○○ディービーオクト）が使われる。これはつまり、1オクターブ音程が下がるごとにどれだけ音量が小さくなるか、を示すものだ。

ただしここで〇〇に入る数値は、好きな数値に設定できない。−6、−12、−18、−24というように6の倍数が入ることとなる。そしてこの数値も、スピーカーの取り付け状況を鑑みて決められる。

なお、クロスオーバーの仕方には「タイプ違い」が存在している。スロープの音の減衰のさせ方が微妙に異なるものがいくつつかあるのだ。で、外付けのDSPでは、その「タイプ」も選択できるようになっている場合が多い。つまり、微妙な味付けまでも変えられる、というわけだ。

今回はここまでとさせていただく。次回はこの続きを説明していく。お読み逃しのなきように。

《太田祥三》

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