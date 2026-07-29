「クロスオーバー」の具体的な使いこなし術を徹底解説！「イン・カー・リスニング学…チューニング編］

カーオーディオとホームオーディオとでは、同じオーディオとはいえ異なる部分が多くある。車内と家の中とでは音響的なコンディションが違うがゆえだ。当連載では、そんなカーならではの「リスニング学」を多角的に解説している。

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◆外付けの「DSP」を使えば、ベストな「クロスオーバー」設定を行える！

現在は、「チューニング編」をお贈りしている。で、ここ数回にわたっては、外付けの「DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）」の凄さについて説明している。

これはつまりは「サウンドチューニング」を行うための専用ユニットで、「メインユニット」にも何らか内蔵されていることは多いのだが、現在では高機能なDSPを搭載するメインユニットは少数派となっている。なので愛好家の多くは、外付けのDSPをシステムに組み込んでいる。

かくして、前回からは外付けのDSPに積まれている「クロスオーバー」について説明している。なおこれは、「マルチウェイスピーカー」に対して再生範囲の振り分けを行う機能だ。ちなみにカー用のスピーカーを買うと、それを行うメカである「パッシブ・クロスオーバー・ネットワーク」が付属していることが多いのだが、それが使われずにDSPにて再生範囲の振り分けが行われることが多くなっている。

なぜなら取り付け条件によりベストなクロスオーバー設定が変化するからだ。DSPを使えば、そのベストを模索できるというわけだ。

外付け「DSP」の一例（フォーカル・FSP-8）。

◆クロスオーバーの設定段階で、全帯域の音量バランスの整頓を要実行！

というわけで今回からは、実際にはどのような観点でどんな操作が行われるのかを説明していく。

留意されるポイントの1つ目は、「帯域バランスを整えること」だ。ちなみにいうと「イコライザー」もそのために使われるのだが、それにて調整するより前に、クロスオーバーにてベースを整えておく必要がある。

例えば使用する「スピーカー」が2ウェイの場合、「ツイーター」と「ミッドウーファー」の音量バランスはクロスオーバーにて整えることとなる。そしてさらには、再生範囲を割り振るその境目付近の音量が大きくなったり小さくなったりし得るので、そうならないように調整する必要がある。

なので、それぞれの「カットオフ周波数」や「スロープ」が調整される。そうして、ツイーター帯域からミッドウーファー帯域までの音量バランスに凹凸が出ないように設定される。

外付け「DSP」の一例（フォーカル・FSP-8）。

◆ミニバンでは“中ヌケ”が起こりがち。「カットオフ周波数」等を見直して是正！

具体的にはどのようなことが起こり得るのかを説明していこう。

まずミニバンのような車格が大きなクルマでは、ツイーターとミッドウーファーの取り付け位置が離れがちとなるので、そのようなケースでは「中ヌケ」が起こりやすくなる。なのでそれぞれのカットオフ周波数を追い越すような（重なる部分が出るような）設定にしたり、「スロープを緩やかにして「クロスポイント」周辺の音が厚めになるような設定が成されたりする。

また、ツイーターをドアミラー裏に取り付ける場合にはミッドウーファーと比べて装着位置がドライバーに近づくためにその音が目立ちがちとなるので、その音量を下げる方向でチューニングされ、境目付近の帯域の音もフラットになるようにカットオフ周波数やスロープの最適化が実行されることとなる。

今回は以上だ。次回はこの続きを説明していく。お楽しみに。