「アンプDSP」を追加すれば、「ステレオ再生環境」の基本が整う！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

愛車の純正オーディオシステムの音に不満を抱いているのなら、機材のアップグレードを検討しよう。当連載では、その具体的な初級プランを全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、紹介している。

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今回は、石川県金沢市にて店舗を構える実力ショップ『アンティフォン』の松居さんに話を訊いた。

◆純正スピーカーが2ウェイや3ウェイなら、スピーカー交換は後回しでOK！

早速アンティフォンの松居さんに、音を良くしたいと言って来店する初級者にどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「パワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めすることが、圧倒的に多いです。

一部、純正スピーカーがドアにしか付いていない車種があり、そうであるとツイーターの追加もお手軽かつ有効な策とと成り得ますが、フロントスピーカーが2ウェイとか3ウェイになっているおクルマであれば、スピーカーを換えるよりもパワーアンプ内蔵DSPを追加した方がより良い結果を得られます。DSPで音響的な環境を整えてやれば、純正スピーカーのままでも聴こえ方がガラリと変わります。音の変わり幅は、スピーカーを換えるよりも大きいです。

なぜならクルマの中ではステレオコンテンツを楽しむための基本的な条件が成り立っておらず、そこを改善することが先決だからです。そうすることで状況が一気に好転します」

『アンティフォン』（石川県金沢市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆DSPを使えば、ステレオコンテンツが作られた環境と同様の環境を再現できる！

「ステレオコンテンツを楽しむための基本的な条件とは、左右のスピーカーから等距離の場所に身を置くことです。ステレオコンテンツは、そのような環境下で作られています。演奏を左右のchに分けて録音し、それを左右のスピーカーで鳴らし、それぞれから等距離の場所に身を置いたエンジニアがそれを聴いて確認しながら仕上げていきます。それと同様の環境で聴くことが、基本条件となるわけです。

しかしクルマの中ではリスニングポジションが左右のどちらかに片寄ります。それは致命的ともいうべき不利要因です。

でもDSPを使えば、左右のスピーカーから等距離の場所にいるかのような状況を擬似的に作り出せます。ここがすべての始まりになると思っています。そしてそれ以外の音響的な不利要因も改善できますし。そこから始めることが、良い音を得るための近道です」

『アンティフォン』（石川県金沢市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆まずは環境を整えておけば、その後に何をやっても最大の効果を引き出せる！

「なお、最初に再生環境を整えておけば、その後に何をやってもより良い結果を得られます。スピーカーを換えても、サブウーファーを追加しても、それらの性能をしっかり引き出せます。

もちろん、正しくサウンドチューニングを行えるかどうかが鍵となりますが、サウンドコンテストに出場している専門店であれば、確かなチューニングを行えると思います。

導入のハードルもそれほど高くはありません。取り付け工賃は当店の場合、スピーカーケーブルの引き直しとサウンドチューニングも込みで5万円ほどで完了できます。ちなみに、スピーカーケーブルの引き直しはされた方が良いと思います。そうすることでマルチアンプ接続を行えますので、各スピーカーの詳細なコントロールとパワフルな駆動が可能となります。ケーブルは市販のベーシックなモデルで良いと思います。それでも純正ケーブルと比べてかなり高品質ですから。

お近くでしたらお気軽にご来店ください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」