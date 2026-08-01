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MINIクロスオーバーにフロント4ウェイ！モレルで作った“コンペで勝てる音”【Pro Shop インストール・レビュー】by SOUND WAVE 後編

MINIクロスオーバーにフロント4ウェイ！モレルで作った“コンペで勝てる音”【Pro Shop インストール・レビュー】by SOUND WAVE 後編
  • MINIクロスオーバーにフロント4ウェイ！モレルで作った“コンペで勝てる音”【Pro Shop インストール・レビュー】by SOUND WAVE 後編
  • 純正オーディオに不満を持ったのが入り口だったが、MINIのシステムは徐々に高度化して現在のハイエンドな仕様へと進化した。
  • 中高域スピーカーとしてツイーター、ミッドハイ、ミッドローを設置、Aピラーとドア上部に凝縮してインストールされている。
  • ツイーターとミッドハイにはモレルの38thアニバーサリーリミテッドエディションをチョイスしている。
  • オーナーの望みからコクピットまわりの内装は純正を残してストック状態のイメージをキープすることが狙いとなった。
  • ドア上部の純正位置にはバッフル面を加工してミッドロー（モレルのハイブリッドMW4）をインストールする。
  • センタースピーカーにもモレルのBMW専用モデルをインストール。明瞭な音像定位などで有利な取り付けとなった。
  • シート下の純正位置にはバッフル面をワンオフしてミッドバス（モレルのイレイトカーボンMW6）をインストール。

オーディオコンペに興味を持った古渡さんは、MINIクロスオーバーを茨城県のSOUND WAVEでシステムアップ。フロント4ウェイを軸に、勝てる高音質仕様を完成させた。

【画像全12枚】

◆Aピラーとドア上部に中高域スピーカーを集中配置

純正オーディオに不満を持ったのが入り口だったが、MINIのシステムは徐々に高度化して現在のハイエンドな仕様へと進化した。純正オーディオに不満を持ったのが入り口だったが、MINIのシステムは徐々に高度化して現在のハイエンドな仕様へと進化した。中高域スピーカーとしてツイーター、ミッドハイ、ミッドローを設置、Aピラーとドア上部に凝縮してインストールされている。中高域スピーカーとしてツイーター、ミッドハイ、ミッドローを設置、Aピラーとドア上部に凝縮してインストールされている。
ツイーターとミッドハイにはモレルの38thアニバーサリーリミテッドエディションをチョイスしている。ツイーターとミッドハイにはモレルの38thアニバーサリーリミテッドエディションをチョイスしている。

オーディオコンペでの高評価を狙い、システムとインストールを作り込んだ古渡さんのMINIクロスオーバー。フロントステージのユニット選びから取り付け方法まで、細部にこだわった仕上がりとなった。

最大の注目ポイントは、Aピラーとドア上部に集中して配置されたツイーター、ミッドハイ、ミッドローの3種類のスピーカーだ。

ツイーターにはモレルの38thアニバーサリー・リミテッドエディションを採用。ミッドハイにも同シリーズを組み合わせ、ミッドローにはモレルのハイブリッドMW4を選択した。モレル製ユニットで統一することで、充実した中高域再生を支えている。

ツイーターはAピラーにビルトインされ、ミッドハイはドアミラー裏にワンオフブラケットを製作してインストール。ミッドローはドア上部に専用バッフルを設けて取り付けられている。

特に印象的なのがミッドハイの取り付けだ。本来はスピーカーが存在しないドアミラー裏に、純正ドアの形状へ自然に溶け込むデザインでインストールしている。

中高域を受け持つ3つのスピーカーを近接配置することで、音のつながりやまとまりを向上。オーディオコンペで勝つことを意識したシステムとインストールの狙いが、最もよく表れている部分だ。

◆フロント4ウェイとセンタースピーカーで定位を追求

オーナーの望みからコクピットまわりの内装は純正を残してストック状態のイメージをキープすることが狙いとなった。オーナーの望みからコクピットまわりの内装は純正を残してストック状態のイメージをキープすることが狙いとなった。ドア上部の純正位置にはバッフル面を加工してミッドロー（モレルのハイブリッドMW4）をインストールする。ドア上部の純正位置にはバッフル面を加工してミッドロー（モレルのハイブリッドMW4）をインストールする。センタースピーカーにもモレルのBMW専用モデルをインストール。明瞭な音像定位などで有利な取り付けとなった。センタースピーカーにもモレルのBMW専用モデルをインストール。明瞭な音像定位などで有利な取り付けとなった。シート下の純正位置にはバッフル面をワンオフしてミッドバス（モレルのイレイトカーボンMW6）をインストール。シート下の純正位置にはバッフル面をワンオフしてミッドバス（モレルのイレイトカーボンMW6）をインストール。

スピーカー構成でもうひとつ注目したいのが、ミッドローの取り付けだ。

10cm口径のミッドローであるモレル・ハイブリッドMW4を、ドア上部にある純正スピーカー取り付け部へインストール。純正部分を加工して専用バッフルを設置し、ドア本来の形状を損なうことなく自然にフィットさせている。

センタースピーカーには、モレルのBMW専用2ウェイセパレートモデル「IR BMW42」を採用した。BMW専用モデルのため純正位置へインナー取り付けでき、車内デザインを崩さずにシステムへ組み込める。

センタースピーカーを設置した理由は、明確な音像定位を作り出しやすくするためだ。音像や帯域バランスを細かくコントロールし、オーディオコンペで結果につなげるための重要なインストールとなった。

フロント4ウェイシステムの低音側を受け持つのが、MINIやBMW特有のシート下に配置されたミッドバスだ。

純正スピーカー取り付け部を生かしながらバッフル面をワンオフし、モレルのイレイトカーボンMW6をインストール。厚みのある低音と豊かなサウンドを作り出す上で、大きな役割を果たしている。

◆リアスピーカーを加えて車内の音場をコントロール

車内の音場の広がり感を演出するためにリアスピーカーにはモレルのBMW専用モデルをインストールしている。車内の音場の広がり感を演出するためにリアスピーカーにはモレルのBMW専用モデルをインストールしている。ドア上部に取り付けられたミッドハイのブラケットはドア形状に合わせたデザイン処理が施され、内装との一体感も抜群。ドア上部に取り付けられたミッドハイのブラケットはドア形状に合わせたデザイン処理が施され、内装との一体感も抜群。ダッシュパネルの右サイドにはオーディオプレイヤーのアウネとDSPアンプのリゾルトのコントローラーをまとめて設置する。ダッシュパネルの右サイドにはオーディオプレイヤーのアウネとDSPアンプのリゾルトのコントローラーをまとめて設置する。高音質化はもちろん、オーディオコンペを狙ったオーディオカー作りを実施した古渡さん、実用性も兼ね備えた仕様を完成させた。高音質化はもちろん、オーディオコンペを狙ったオーディオカー作りを実施した古渡さん、実用性も兼ね備えた仕様を完成させた。

リアスピーカーには、モレルのBMW専用2ウェイコアキシャルモデル「IR BMW4INT」を採用。リアドアの純正位置へインストールされている。

リアスピーカーを適度に鳴らすことで車室内の音場をコントロールし、前方定位を保ちながらサウンドの広がりを引き出している。

フロントスピーカーのインストールでは、純正内装のイメージを大きく崩さないこともオーナーの狙いだった。

ドアやAピラーには大幅な加工が施されているものの、純正デザインに沿った形状に仕上げることで違和感を抑えている。中でも代表的なのが、ドアミラー裏に設置されたミッドハイだ。

ワンオフしたブラケットにはドア形状に沿うパネル面を造形。ドア上部と一体化して見えるデザインとし、機能性だけでなくインテリアのアイキャッチにもなるインストールを完成させた。

ステアリング右側には、オーディオプレイヤーであるアウネのコントローラーと、DSPアンプ「リゾルトX12-DSP」のコントローラーを設置。運転席から操作しやすいコクピットを作り上げている。

フロント4ウェイに加え、センタースピーカーとリアスピーカーを組み合わせた古渡さんのMINIクロスオーバー。高品質なユニットと緻密なインストールによって高音質を追求し、オーディオコンペで勝てる仕様を完成させた。

サウンド性能はもちろん、純正内装に溶け込むデザイン性にも優れた、オーナー満足度の高いカーオーディオシステムとなった。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経て出版社の編集者へ転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部に勤務し、独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などの執筆を手がける。カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い、現在もカーオーディオを中心に幅広い分野で活動している。

《土田康弘》

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