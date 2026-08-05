大矢アキオが語るフィアット『パンダ』46年　東京・渋谷で10月3日トークイベント

1980年の登場から46年を迎えたフィアット『パンダ』の歴史について、イタリア在住のジャーナリスト・自動車史家、大矢アキオ・ロレンツォ氏が紹介する。

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トークイベント「集まれ！ 横丁のクルマ好き フィアット・パンダとイタリア人の46年」が10月3日、東京・渋谷で開催される。

イベントでは、歴代パンダの変遷に加え、日本ではあまり知られていないイタリアでの使われ方や、世代を超えて愛されてきた理由を取り上げる。大矢氏が過去30年間に撮影してきた写真や資料を交え、現地在住者ならではの視点から解説する。

さらに、2026年に入ってイタリアで人気が上昇しているという『グランデ・パンダ』についても、現地の最新情報を紹介する。

フィアット・パンダ初代

大矢氏はイタリア在住のジャーナリスト・自動車史家で、自動車専門媒体やカーデザイン誌への寄稿、NHK「ラジオ深夜便」のリポーターなどを務めてきた。

今回のイベントは先着11人の少人数制。先に参加者を募集した9月26日開催分が定員に達したため、追加開催が決まった。

会場は東京都渋谷区の渋谷ホール＆スタジオ（東京都渋谷区桜丘町15-17 NKG東京ビル）。開催時間は16時から17時30分まで。参加費は2800円（消費税込）で、事前決済・事前登録制となる。当日券は販売しない。申し込みはPeatixのイベントページで受け付け、定員に達し次第終了する。