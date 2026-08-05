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ブリッツ×カロッツェリア、コラボ体感イベント開催へ、業界初の空間オーディオ再生も…9月5・6日

「BLITZ×carrozzeria コラボレーション商品体感イベント」9月5・6日開催
  • 「BLITZ×carrozzeria コラボレーション商品体感イベント」9月5・6日開催
  • 「BLITZ×carrozzeria コラボレーション商品体感イベント」9月5・6日開催
  • 「BLITZ×carrozzeria コラボレーション商品体感イベント」9月5・6日開催
  • 車高調整式サスペンション「DAMPER ZZ-R」
  • ディスプレイオーディオ DMH-SF1000
  • サイバーナビ AVIC-CQ912Ⅳ-DC リミテッドディション
  • デジタルプロセッシングユニット DEQ-2000A
  • レーザー＆レーダー探知機「Touch-LASER」

ブリッツとパイオニアのカーナビ・カーAVブランド「カロッツェリア」によるコラボレーション商品体感イベント「BLITZ×carrozzeria コラボレーション商品体感イベント」が、9月5日（土）・6日（日）の2日間、エーピットオートバックス京都四条で開催される。

【画像】ブリッツとカロッツェリアの最新製品群

会場にはブリッツがカスタマイズした『GR86』（ZN8 MT）、『シビックタイプR』（FL5）、『N-ONE RS』（JG3）の3台のデモカーが展示される。

カロッツェリア製品については、GR86に台数限定生産の9インチサイバーナビ「AVIC-CQ912IV-DC リミテッドエディション」とスピーカー「TS-C1746S」、サブウーファー「TS-WX400DA」などが装着され、GR86向け音響チューニングデータを適用した車室内音響が体感できる。

サイバーナビ AVIC-CQ912Ⅳ-DC リミテッドディションサイバーナビ AVIC-CQ912Ⅳ-DC リミテッドディション

N-ONE RSには、2026年5月現在で国内市販カーエレクトロニクス業界初となるDolby Atmosによる空間オーディオ再生に対応したディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」が装着されており、通常のステレオ再生とは異なる音楽体験が可能。シビックタイプRにはデジタルプロセッシングユニット「DEQ-2000A」が搭載され、純正システムとの切り替えによる音の変化が体感できる。

ブリッツ製品については、各デモカーに車高調整式サスペンション「DAMPER ZZ-R」シリーズやレーザー＆レーダー探知機「Touch-LASER」などが装着されており、同乗試乗や無料試着も可能。当日はカロッツェリアとブリッツ両ブランドの専門スタッフが常駐し、購入相談にも対応する。

事前に来場予約を行った上でスタッフに相談した来場者には、成約の有無にかかわらずイベント限定ノベルティがプレゼントされる。同日程でBLITZ HONDAフェアも併催される。開催時間は10時00分～17時00分。

《ヤマブキデザイン》

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