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オートバックス生駒店、奈良県に7月10日オープン…オートバックスカーズも同日開店

オートバックス生駒店
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オートバックスセブンと加盟店契約を結ぶオートバックス関西販売が、7月10日に「オートバックス生駒店」を新規オープンする。

【画像】オートバックス生駒店

同日、「オートバックスカーズ」もインショップ・併設店形態で開店する。

店舗は近鉄けいはんな線「学研北生駒駅」の北部に位置し、主要地方道7号線東側の新設モール内に出店する。カー用品に加え、車検・整備など各種サービス、車買取・販売まで対応する。

作業状況を可視化する「安心ピットカメラ」を導入し、ピット内空調設備も設置する。

オートバックス生駒店、オートバックスカーズ生駒高浜店の所在地は、奈良県生駒市上町3461番。駐車台数は350台（共用）、ピット台数は8台だ。営業時間は09:30～19:30。定休日は不定休だ。

オートバックスグループ国内店舗数は計1073店舗。内訳はオートバックス524店舗、スーパーオートバックス71店舗、オートバックスガレージ1店舗、A PIT AUTOBACS4店舗、オートバックスセコハン市場21店舗、Smart＋1 20店舗、オートバックスエクスプレス11店舗、オートバックスカーズ421店舗（インショップ、併設店を含む）。

オートバックス関西販売は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」をパーパスに掲げ、安全・安心と利便性向上、環境・社会課題の解決にも取り組むとしている。

《森脇稔》

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