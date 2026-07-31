ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「Audi郡山」、8月1日オープン…福島唯一のアウディ正規販売店

Audi郡山
  • Audi郡山

オートバックスセブンの連結子会社バックス・アドバンスは、フォルクスワーゲン グループ ジャパンが展開するアウディ正規ディーラーとして、福島県唯一の販売店「Audi郡山」を8月1日（土）にオープンすると発表した。

Audi郡山は福島県郡山市に立地する。JR郡山駅西口から徒歩圏内で、ショールームにはアウディの店舗コンセプト「Progressive Showroom Concept（PSC）」を導入する。常時6台の最新モデルを展示し、アウディ認定中古車「Audi Approved Automobile（AAA）」の屋内展示エリアも完備する。

敷地内には電気自動車向けの150kW急速充電器（2口）を設置する。アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェのEVオーナー向け充電サービス「プレミアム チャージング アライアンス（Premium Charging Alliance）」の会員は、24時間365日利用できるという。

オープンを記念し、2026年8月1日（土）と2日（日）にグランドオープニングフェアを開催する。特選車両の販売は8月1日（土）から8月9日（日）まで行う。キッチンカーの出店や来場者向けノベルティ（保冷バッグ、タンブラー、キーホルダー）の配布も予定する。

店舗所在地は福島県郡山市大名艮1-32、営業時間が10:00～18:30、定休日が火曜日・第1月曜日だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ（Audi）

オートバックス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews