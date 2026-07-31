「Audi郡山」、8月1日オープン…福島唯一のアウディ正規販売店

オートバックスセブンの連結子会社バックス・アドバンスは、フォルクスワーゲン グループ ジャパンが展開するアウディ正規ディーラーとして、福島県唯一の販売店「Audi郡山」を8月1日（土）にオープンすると発表した。

Audi郡山は福島県郡山市に立地する。JR郡山駅西口から徒歩圏内で、ショールームにはアウディの店舗コンセプト「Progressive Showroom Concept（PSC）」を導入する。常時6台の最新モデルを展示し、アウディ認定中古車「Audi Approved Automobile（AAA）」の屋内展示エリアも完備する。

敷地内には電気自動車向けの150kW急速充電器（2口）を設置する。アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェのEVオーナー向け充電サービス「プレミアム チャージング アライアンス（Premium Charging Alliance）」の会員は、24時間365日利用できるという。

オープンを記念し、2026年8月1日（土）と2日（日）にグランドオープニングフェアを開催する。特選車両の販売は8月1日（土）から8月9日（日）まで行う。キッチンカーの出店や来場者向けノベルティ（保冷バッグ、タンブラー、キーホルダー）の配布も予定する。

店舗所在地は福島県郡山市大名艮1-32、営業時間が10:00～18:30、定休日が火曜日・第1月曜日だ。