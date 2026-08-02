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『セリカ』が復活、トヨタGRに大きな動きが！…7月のスクープ記事ベスト5

トヨタ GRセリカ 予想CG
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7月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はトヨタ『セリカ』復活の情報とGRの近未来戦略。積極的な展開が期待できる？


1位） トヨタ『セリカ』ついに復活へ：137 Pt.

トヨタのスポーツカー戦略が、大きな転換期を迎えようとしている。トヨタ関係者の発言や近年の開発動向から、『セリカ』復活に向けたプロジェクトが進んでいる可能性が有力視されている。
GRスポーツ戦略は3本柱に？





2位） 次期トヨタ『GRスープラ』はハンマーヘッド顔に!?：130 Pt.

トヨタが開発を進めているとされる次期『GRスープラ』について、最新情報をもとに、提携するCGアーティストTheottle氏とスクープ班が予想CGを制作した。BMWとの共同開発で誕生した現行A90型の後継モデルは、トヨタ主導の独自開発モデルとなる可能性が高まっている。
450ps級ハイブリッドで2027年登場の可能性





3位） マツダ『RX-7』後継は2027年前後か：101 Pt.

マツダが、ロータリースポーツ復活に向けた動きを進めている。かつて『RX-7』や『RX-8』でロータリースポーツを象徴してきたマツダは、電動化時代に合わせた新たな形でロータリーエンジンの活用をめざしている。
ロータリースポーツ復活に現実味





4位） 次期『スカイライン』最終デザインをプレビュー！：72 Pt.

日産自動車が、新型車の開発期間を大幅に短縮する新たな開発体制を構築していることが明らかになった。AI（人工知能）や高度なデジタル開発ツールを積極的に活用し、従来4～5年を要していた開発期間を約半分まで短縮するという。
日産が“超短期開発”を本格導入？





5位） ホンダの最高級ミニバンが復活か？『エリシオン』後継でアルファードに挑む：60 Pt.

ホンダが、高級ミニバン市場への本格再参入を視野に、『オデッセイ』に次ぐ新たなフラッグシップモデルを検討しているとの情報がある。かつて販売していた『エリシオン』の実質的な後継モデルだ。
競争が激しくなるLクラスミニバン市場


《高木啓》

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