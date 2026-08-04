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ロータスの故郷「ヘセルファクトリー」が60周年、最後の内燃機関スポーツ『エミーラ』限定サポートを用意

60周年を迎えた「ヘセルファクトリー」とロータス エミーラ（手前）
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  • ロータス エミーラ V6 FIRST EDITION
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  • 60周年を迎えたロータス「ヘセルファクトリー」
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英国のスポーツカーブランド、ロータスの生産拠点である「ヘセル（Hethel）ファクトリー」が開設から60周年を迎える。ロータスはヘセル・ファクトリー開設60周年を記念し、特別キャンペーン「HETHEL 60」を実施する。

【画像】ロータス エミーラとヘセルファクトリー

ロータスは1948年、エンジニアのコーリン・チャップマンが創業。1966年に英国ノーフォーク州のヘセルへ拠点を移し、以来60年にわたり同地でスポーツカーを生産してきたブランドの故郷だ。ヘセルには専用テストトラックも併設されており、レースとエンジニアリングで得た知見が市販車に反映される場所として機能している。

60周年を迎えたロータス「ヘセルファクトリー」60周年を迎えたロータス「ヘセルファクトリー」

チャップマンが残した「Simplify, then add lightness（無駄を削ぎ落とし、軽さを追求せよ）」という哲学は、現在もロータスの車づくりの根幹をなす。この「軽さの哲学」はF1をはじめとするモータースポーツで数々の成果を上げ、「For The Drivers（すべては、ドライバーのために）」という信念とともに、サーキットで磨かれた技術がロードカーへと受け継がれてきた。

その系譜が到達したひとつの結晶が、ロータスにとって内燃機関を積む最後のスポーツカーとして送り出された『Emira（エミーラ）』だ。

ロータス エミーラ V6 FIRST EDITIONロータス エミーラ V6 FIRST EDITION

エミーラは、ロータスがフル電動のハイパーカーやSUV、GTモデルへと領域を広げ、電動化時代への移りゆく中でも内燃機関が持つプリミティブな体験価値を提案し続ける“ロータスらしさ”の集大成ともいえるモデルとなっている。

ロータスはヘセル・ファクトリー開設60周年を記念し、エミーラを対象とした特別キャンペーン「HETHEL 60」を実施。「Emira V6 First Edition（エミーラV6・ファーストエディション）」「Emira 2.0 First Edition（エミーラV6・ファーストエディション）」を対象に、8月31日までの期間、限定10台の特別サポートを用意。無くなり次第終了となる。

60周年を迎えたロータス「ヘセルファクトリー」60周年を迎えたロータス「ヘセルファクトリー」
《レスポンス編集部》

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