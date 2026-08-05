「マツダさん、みんな待ってるよ」次世代ロータリースポーツの登場にファン期待、SNSでは議論飛び交う

「ジャパンモビリティショー2023」でコンセプトカー『ICONIC SP（アイコニックSP）』を公開して以来、マツダのロータリースポーツ復活論は加熱している。スクープ班が予想する次世代ロータリースポーツの姿を掲載すると、SNSではさまざまな議論が飛び交った。「これが出たら熱いな」「いくらするんだろう？」「マツダさん、みんな待ってるよ」など、ファンの期待は高まっている。

【画像】マツダの次世代ロータリースポーツ予想CGと、アイコニックSP

かつて『RX-7』や『RX-8』でロータリースポーツを象徴してきたマツダは、電動化時代に合わせた新たな形でロータリーエンジンの活用をめざしている。

アイコニックSPは、市販化を視野に入れたモデルとして大きな注目を集めた。一時は開発が停滞しているとの見方もあったが、現在も市販化へ向けた開発が続いているようだ。

マツダ ICONIC SP

市販モデルはRX-7の実質的な後継車として、『RX-9』と呼ばれる次世代スポーツカーになるとの観測もある。もちろん、車名や市販仕様についてマツダは正式に発表していない。

アイコニックSPは、全長4180mm、全幅1850mm、全高1150mmの低くワイドなプロポーションを採用。ロングノーズ・ショートデッキのシルエットは歴代RX-7を想起させるデザインで、往年のロータリースポーツを現代的に再解釈したスタイルとなっていた。パワートレインは、2ローター・ロータリーエンジンを発電用に用いるシリーズハイブリッドシステムを採用し、システム最高出力365psを発生すると公表された。

いっぽう、市販モデルでは、ロータリーエンジンが、発電だけでなく駆動にも関与するプラグインハイブリッドシステムを採用するとの見方もある。実現すれば、ロータリーエンジンの特性と電動化技術を組み合わせた新たなスポーツカーとなるだろう。さらに、駆動用にもロータリーエンジンを活用するシステムが採用された場合、400ps級の性能を実現するかもしれない。

マツダの高出力ロータリーエンジン搭載PHEV「e-SKYACTIV R-EV」（参考画像）

アイコニックSPの車重は1450kgと公表されており、電動スポーツカーとしては比較的軽量な部類に入る。高出力と軽量ボディを両立できれば、0-100km/h加速が4秒台前半となる可能性も指摘されている。

次世代ロータリースポーツのエクステリアは、アイコニックSPのデザインを色濃く受け継ぐとみられる。低いフロントノーズにスリムなLEDヘッドライトを組み合わせ、ワイドなエアインテークや張り出したリアフェンダーを採用することで、ロータリースポーツらしい存在感を高めるだろう。

もっとも、これらは現時点で予想される市販仕様であり、実際のデザインや仕様はこれから変更される可能性がある。マツダは2024年にロータリーエンジン開発グループを再編し、ロータリー技術の開発を継続している。こうした動きを踏まえ、市販モデルは2027年前後の登場が有力視されている。

マツダ ICONIC SP

現時点で確たる情報はないものの、X（旧Twitter）ではロータリースポーツ復活について、さまざまなコメントが寄せられている。

「ほしいし、乗りたい」

「アイコニックSP、ホンマに出て欲しい感はある」

「これが出たら熱いな 将来の愛車候補だな！！」

「ロータリーを発電機として利用するEV車としてなら現実味あるんじゃね？」

「いくらするんだろう？」

といった期待を寄せるコメントや、

「86・BRZよりも安いスポーツカーが欲しいんだよ」

「RX-visionがもう10年以上前かぁ。マツダさん、みんな待ってるよ」

「今更無理だよ。相当革新的な構造変更しないと」

「クーペがあるとしたらロータリーではなく直4ハイブリッド。マイルドかストロングかは『？』 ロードスターと多くを共用できるクラスでしょう」

「排ガス規制がなければ後継となるRX-9も既に発売されていただろうにねえ」

など、その価格についての要望や、ロータリーエンジンの是非について議論が交わされている。それだけ関心が高いことの証左といえるだろう。

次世代ロータリースポーツは価格も未公表だが、開発コストや電動化技術を踏まえ、1000万円前後か。アイコニックSPがロータリーエンジンを象徴するフラッグシップスポーツとして市販化されれば、マツダ全体にとっても新たなブランドの象徴となる。市販化の有無や仕様について、今後の正式発表が注目される。