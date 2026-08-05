ホーム プレミアム ビジネス 記事

マツダの営業利益が328億円、前年赤字から黒字転換　第1四半期決算

マツダ・ロードスター 改良新型
  • マツダ・ロードスター 改良新型
  • マツダ CX-5 新型
  • マツダ 6e（欧州仕様）
  • マツダ 6e（欧州仕様）
  • マツダ CX-6e（欧州仕様）
  • マツダ CX-6e（欧州仕様）

マツダは8月4日、2027年3月期第1四半期（2026年4～6月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比17％増の1兆2857億円となり、第1四半期として過去最高を更新した。営業利益は328億円で、前年同期の461億円の赤字から789億円改善し、黒字に転換した。

●経常利益と当期純利益が黒字転換

経常利益は428億円で、前年同期の343億円の赤字から黒字に転換した。当期純利益も296億円となり、前年同期の421億円の赤字から717億円改善した。売上高営業利益率は前年同期のマイナス4.2％から2.6％となった。

連結出荷台数は前年同期比5％増の28万台だった。グローバル販売台数は1％増の30万4000台、グローバル生産台数は7％増の29万6000台となった。生産は関税の影響を受けた前年同期から回復し、2年前の第1四半期とほぼ同水準となった。

地域別の販売台数は、日本が3％増の3万3000台、北米が5％増の15万4000台、欧州が12％増の4万3000台、中国が1％増の1万8000台だった。いっぽう、その他市場は14％減の5万6000台となった。その他市場の減少には、中東情勢や豪州でのモデル切り替えが影響した。

《高木啓》

あわせて読みたい

特集

マツダ

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews