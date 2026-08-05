e-Mobility Power、熊本県内の急速充電スポット無償開放を8月17日まで延長

e-Mobility Powerは、令和8年熊本地震の発生を受け、熊本県内で実施している一部急速充電スポットの無償開放について、無償開放期間を2026年8月17日正午まで延長すると発表した。

同社は2026年7月29日より、熊本県内の災害救助法適用地域で無償開放を開始し、これまで計14箇所で対応してきた。

無償開放開始から2026年8月5日までの間、対象の急速充電スポットは延べ330回以上利用されたという。

今回、現地でEVやPHEVを利用する人、支援活動に向かう人の移動を引き続き支えるため、当初2026年8月5日までとしていた無償開放を2026年8月17日正午まで延長する。

あわせて、2026年8月5日より急速充電スポットを新たに1箇所追加し、対象を熊本県内計15箇所に拡大する。

無償開放期間は2026年7月29日から2026年8月17日正午まで。営業時間は通常と異なる場合があるとしている。

留意事項として、停電や通信環境の未復旧では充電器が利用できない場合があること、充電できる時間帯が通常と異なる場合があることを挙げた。

また、急速充電器本体に記載の「ビジター利用」の手順で充電すると通常の利用料金が発生し、無償開放の対象外になるため注意を促している。

急速充電器の操作方法に関する問い合わせは、各急速充電器に掲示されているコールセンターへ連絡するよう求めた。無償開放スポットの情報は随時更新するとしている。