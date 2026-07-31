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DMM EV ON、松屋フーズ東京都内5店舗に急速・超急速EV充電器を導入

DMM EV ONが松屋フーズ東京都内5店舗に急速・超急速EV充電器を導入
  • DMM EV ONが松屋フーズ東京都内5店舗に急速・超急速EV充電器を導入

DMM.comのEV充電サービス「DMM EV ON」は、松屋フーズが展開する東京都内5店舗に急速EV充電器および超急速EV充電器を導入すると発表した。順次運用を開始する予定だ。

■導入店舗と充電器の種類

導入が決まった店舗と充電器の仕様は、

・松屋深大寺店（東京都調布市）：50kW急速充電器

・松屋清瀬野塩店（東京都清瀬市）：50kW急速充電器

・松屋足立保塚店（東京都足立区）：120kW超急速充電器

・松屋東久留米下里店（東京都東久留米市）：50kW急速充電器

・松屋立川柴崎町店（東京都立川市）：120kW超急速充電器、となる。

■導入の背景

世界的にEV（電気自動車）やPHEV（プラグインハイブリッド車）への関心が高まる中、日本政府は2035年までに新車販売における電動車の比率を100％とする目標を掲げている。

また、充電インフラについては2030年までに全国で30万口の設置を目指している（経済産業省「充電インフラ整備促進に向けた指針」）。

DMM EV ONは2023年5月にサービスを開始し、全国の商業施設や宿泊施設、公共施設などにEV充電器を提供してきた。

松屋フーズが展開する「松屋」はロードサイド型店舗も多く、EV利用者の増加に伴い、移動中や外出先で手軽に充電できる環境の整備が求められていた。今回の導入は、食事の時間を活用して充電できる環境を提供し、EVユーザーの利便性向上と地域のEV充電インフラ拡充を目的としている。

両社は今後も松屋フーズ店舗へのEV充電器設置を順次拡大していく方針だ。

■DMM EV ONの特徴

DMM EV ONは、充電器の導入に伴う初期費用（機器・工事費）とサービス利用料が無料の「0円プラン」を用意しており、現地調査・工事・補助金申請などの手続きも代行する。

EVユーザーは公式アプリから充電スポットの検索・充電・決済を一括して行うことができる。DMMアカウントと連携しており、会員数6012万人（2026年2月時点）が追加登録なしで即時利用できる。

《森脇稔》

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