【日産 リーフ 新型】次世代EVのスタンダードを描いた、“スーパーエアロ”と“スーパーフラッシュ”デザイン

日産自動車が今年1月より納車を開始した電気自動車（EV）の新型『リーフ』。従来のハッチバックからクロスオーバーSUVへと大きく変化したデザインは、「EVらしさ」「空力性能」を重視したという。

「企画サイドからは次世代のメインストリームEVということで、次世代のスタンダードとなるようなデザインを要望されていました」

日産グローバルデザイン本部 第二プロダクトデザイン部 プログラムデザインダイレクターの田勢信崇さんは語る。次世代のスタンダードとは、「先進性とスタンダードの普遍性を両立するデザイン」だという。

日産 リーフ 新型のデザイナー、田勢信崇さん

◆“スーパーエアロ”と“スーパーフラッシュ”

日産デザインは、「タイムレスジャパニーズフューチャリズム」という考え方を『アリア』から取り入れており、「その普遍的を持たせながら、ある種の新しさをどう両立させるか、デザインとしても貢献できないかなと考えながらこのクルマを開発しました」（田勢さん）。

具体的には、「幅広くいろんなお客様に受け入れられるクルマとなると、どうしても中庸になりがち。その中でも強い記号性やアイコニックさを強く打ち出せないかと、フロントフェイスでは特に苦労しました」と述べ、「アイコニックでありながら、それほど押しつけがましくなく、幅広くお客様に受け入れられる強い形ができたと思っています」と自負する。

日産 リーフ 新型のデザインスケッチ

デザインコンセプトは、「全体はニュースタンダード。そして空力面を意識した“スーパーエアロ”と“スーパーフラッシュ”です。フラッシュハンドルに代表されるように空力をとても大切にしていますので、色々なところをクリーンにシンプルにつるんとさせることで、より次世代のEV感と空力を両立しました」と説明。

また、デジタルアクセントとして、長四角丸の記号を散りばめた。「スマートフォンなどのようなデジタルデバイスは四角に角が取れたようなもの。モノリスと呼んでいるインテリアにも使われていますし、エクステリアでもリアコンビなどがその例です。この区形をいろんなところで使ってトンマナを合わせて、リーフのキャラクター付けを行っています」という。

◆Vモーションやシグネチャーをどう進化させるか

日産 リーフ 新型

次世代のスタンダードを意識しながらも、中庸にならない個性を両立させることに苦心した。

「中庸なクルマにはしたくなかった。デザイナーであるからには強いアイコンや記号性を持たせることは譲れませんし、出したかった。そこで強い存在感や次世代のスタンダードになるぐらいの新しさを生み出したいという意識でデザインしました」（田勢さん）

次世代スタンダードとは、“今ないもの”を将来のスタンダードとして捉える必要がある。「現在の日産には『アリア』や『サクラ』があり、デザイン的には優れている部分もあります。その次を考えた時にVモーションやシグネチャーをどう進化させるか。そこにすごく気を使いました」という。

日産 リーフ 新型

具体的には（マイナーチェンジ前の）アリアの世代はVモーションが内側に入っていた。「それを目一杯車両の外側まで持ってきているんです。結果としてアリアと同じくらいのサイズに見えるようになりました。これはデザインの妙で、顔全体でこのシグネチャー表現したことで大きく見えているんです。そうすることで存在感や強さを表現できているでしょう」と説明した。

その存在感は必要なのだろうか。田勢さんは、「次世代のメインストリームEVが企画からの要望ですが、世の中には既にそういった意識をしたもの、あるいは感じさせようとしているEVは溢れています。ですから中庸なものを作ってしまうと埋没してしまって、お客様に見向きもされなくなってしまう。そこで強いアイコンやキャラクターは必要だと考えたんです」と答えた。

◆EVならではのパッケージ

日産 リーフ 新型の給電口に描かれたアイコン

日産 リーフ 新型

フロントマスクのほかには、デジタルアクセントとして、長四角丸の記号を散りばめた。「スマートフォンなどのようなデジタルデバイスは四角に角が取れたようなもの。モノリスと呼んでいるインテリアにも使われていますし、エクステリアでもリアコンビなどがその例です。この区形をいろんなところで使ってトンマナを合わせて、リーフのキャラクター付けを行っています」という。

また、「EVならではのパッケージ」にもこだわった。それは「タイヤが四隅にあってスタンスが良いところ」だという。リアから見たスタイリングについても、「ショルダーのボリュームが結構すごくて、ブリっとしたフェンダーが出ています」。

これを実現できたのはリアのドアハンドルがCピラーにインテグレートされたからだ。フロントドアはフラッシュハンドルで、それを格納するためにドア内部に空間が必要になる。しかしリアはその必要がないので、より内側に絞ることができ、その分リアフェンダーを強調できたのだ。

日産 リーフ 新型のデザインスケッチ

また空力に関しても優位に働いた。「空力を考えるとキャビンは絞ってほしいという要望がありました。それはデザインとしてものすごくウェルカムなんです。つまりキャビンとボディの差が生まれるのでより張り出したような印象に仕上げられますから」と述べる。

ちなみに、新型リーフのクレーを削ったのは『フェアレディZ』と同じマイスターだという。「リアコンビの記号もあるかもしれませんが、なんとなくZらしさを感じませんか？」と田勢さんは明かした。