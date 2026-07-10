BYD 12万人の技術力と日本市場への本気度は？…今週のビジネス記事ランキング

7月2～8日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、BYD Auto Japan代表インタビューに注目が集まりました。12万人のエンジニアによる着実な成長に注目です。
来たる8月24日、オンラインセミナー「世界をリードするEVの雄、BYD～その真の技術力と日本市場での戦略に迫る！～」が開催される。セミナーに登壇するのは、BYD Auto Japan代表取締役社長の東福寺厚樹氏。激変するグローバル自動車市場の最前線で指揮を執り、日本市場における新たなモビリティの普及に挑み続けている経営者だ。
日本の新車市場における BEV（バッテリー EV）のシェアは、世界の潮流から見るとなお低い。だが、その実態を見てみると、それぞれのBEVブランドが異なる支持層を獲得しながら地場を固めている様子が見えてくる。国際経済研究所 特任研究員の小林浩氏に、同氏が手がけた大規模定量調査の結果をもとに話を聞いた。
日野自動車は7月1日、同社の古河工場（茨城県古河市）が、環境省の「自然共生サイト」に認定されたと発表した。
日本自動車輸入組合は7月6日、2026年6月度の輸入車新規登録台数（速報）を発表した。2026年1～6月累計の輸入車新規登録台数は19万226台となり、前年同期比9.0％増となった。
ARCHIONグループの日野自動車と三菱ふそうトラック・バスは7月1日、国土交通省が推進する「自動運転トラック実装支援事業」に、大型車メーカーとして協力すると発表した。