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BYD 12万人の技術力と日本市場への本気度は？…今週のビジネス記事ランキング

BYD12万人の技術力と日本市場への本気度、補助金逆風下「ラッコ」の戦略とは…BYD Auto Japan 東福寺厚樹 代表取締役社長［インタビュー］
  • BYD12万人の技術力と日本市場への本気度、補助金逆風下「ラッコ」の戦略とは…BYD Auto Japan 東福寺厚樹 代表取締役社長［インタビュー］
  • BYD ラッコ
  • なぜ？テスラ・BYD・ハイブリッドを選ぶのか、日本の BEV ユーザーのリアル…国際経済研究所 小林浩氏［インタビュー］
  • BYD シーライオン6
  • 日野自動車の茨城県古河工場の南側調整池
  • メルセデスベンツ GLC
  • BMW X1
  • VW ID.4

7月2～8日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、BYD Auto Japan代表インタビューに注目が集まりました。12万人のエンジニアによる着実な成長に注目です。



1位） BYD12万人の技術力と日本市場への本気度、補助金逆風下「ラッコ」の戦略とは…BYD Auto Japan 東福寺厚樹 代表取締役社長［インタビュー］：215 Pt.

来たる8月24日、オンラインセミナー「世界をリードするEVの雄、BYD～その真の技術力と日本市場での戦略に迫る！～」が開催される。セミナーに登壇するのは、BYD Auto Japan代表取締役社長の東福寺厚樹氏。激変するグローバル自動車市場の最前線で指揮を執り、日本市場における新たなモビリティの普及に挑み続けている経営者だ。
圧倒的R&D力と着実な「積み重ね」が生んだ急成長





2位） なぜ？テスラ・BYD・ハイブリッドを選ぶのか、日本の BEV ユーザーのリアル…国際経済研究所 小林浩氏［インタビュー］：137 Pt.

日本の新車市場における BEV（バッテリー EV）のシェアは、世界の潮流から見るとなお低い。だが、その実態を見てみると、それぞれのBEVブランドが異なる支持層を獲得しながら地場を固めている様子が見えてくる。国際経済研究所 特任研究員の小林浩氏に、同氏が手がけた大規模定量調査の結果をもとに話を聞いた。
BEV ユーザーの特徴 - 高所得・若年層・技術系会社員





3位） 日野自動車、茨城県古河工場のビオトープが環境省「自然共生サイト」に認定：54 Pt.

日野自動車は7月1日、同社の古河工場（茨城県古河市）が、環境省の「自然共生サイト」に認定されたと発表した。
生物多様性の保全が図られている区域を環境省が認定





4位） 輸入車登録、2026年上半期9.0％増の19万226台　トヨタが2位浮上：52 Pt.

日本自動車輸入組合は7月6日、2026年6月度の輸入車新規登録台数（速報）を発表した。2026年1～6月累計の輸入車新規登録台数は19万226台となり、前年同期比9.0％増となった。
日本メーカ車の伸長…7万2330台で38.1％増





5位） 日野と三菱ふそう、レベル4自動運転トラック実用化を加速…国交省の実装支援事業に協力：42 Pt.

ARCHIONグループの日野自動車と三菱ふそうトラック・バスは7月1日、国土交通省が推進する「自動運転トラック実装支援事業」に、大型車メーカーとして協力すると発表した。
高速道路におけるレベル4自動運転トラックの早期実装に向けて


《レスポンス編集部》

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